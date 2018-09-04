Стало известно, за какую сумму Моуринью откупился от тюрьмы

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью договорился с прокуратурой Испании на однолетний тюремный срок по делу о неуплате налогов, сообщает El Mundo. Ранее испанская прокуратура обвинила Моуринью, который с 2010 по 2013 год возглавлял мадридский "Реал", в налоговом мошенничестве на сумму 3,3 миллиона евро. Позднее Моуринью заявил, что погасил свою задолженность.

Моуринью согласно испанскому законодательству не будет отбывать тюремный срок, который будет заменен на штраф. В общей сложности с учетом предыдущих выплат португальскому специалисту осталось заплатить в испанскую казну чуть более 669 тысяч евро, после чего дело должно быть закрыто.

Напомним, что на днях в Манчестере заговорили об увольнении Жозе Моуринью. По данным источников английских СМИ, в случае поражения от "Бернли" тренер "Манчестер Юнайтед" мог быть уволен. Однако "МЮ" на выезде обыграл эту команду со счетом 2:0.

Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" призвал представителей СМИ с уважением относиться к его работе. Жозе Моуринью напомнил, что выиграл больше титулов Премьер-лиги, чем все остальные 19 тренеров, вместе взятые.