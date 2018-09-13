Стало известно,где сборная Украины проведет ответный матч против Чехии в Лиге Наций

Украинцы являются лидерами группы В после двух побед подряд

В четвертом туре Лиги Наций сборная Украины проведет домашний матч против команды Чехии. Этот поединок состоится 16 октября. А советник председателя Харьковской ОГА Павел Федосенко на своей странице в Facebook сообщил, что поединок пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове.

"ОСК "Металлист" примет поединок 3-го тура Лиги наций сборной Украины против команды Чехии, который состоится 16 октября. Соответствующие договоренности были достигнуты между руководителем области и ФФУ", – написал Павел Федосенко.

Напомним, в первом туре на выезде сборная Украины обыграла команду Чехии – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко.

А в воскресенье во Львове Украина взяла верх над Словакией (1:0) благодаря реализованному пенальти Андреем Ярмоленко. Наша команда со стопроцентным результатом возглавляет группу 1 лиги В.

В Лиге наций будет разыграно четыре путевки на Евро-2020. Их получат победители дивизионов. Групповой турнир пройдет осенью 2018 года. Победитель Лиги наций определится летом 2019-го. А четыре путевки на чемпионат Европы будут разыграны в марте 2020 года.