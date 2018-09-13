Стало известно,где сборная Украины проведет ответный матч против Чехии в Лиге Наций

Сегодня, 18:25

Украинцы являются лидерами группы В после двух побед подряд

Фото ФК &quot;Металлист&quot;
Фото ФК "Металлист"

В четвертом туре Лиги Наций сборная Украины проведет домашний матч против команды Чехии. Этот поединок состоится 16 октября. А советник председателя Харьковской ОГА Павел Федосенко на своей странице в Facebook сообщил, что поединок пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове.

"ОСК "Металлист" примет поединок 3-го тура Лиги наций сборной Украины против команды Чехии, который состоится 16 октября. Соответствующие договоренности были достигнуты между руководителем области и ФФУ", – написал Павел Федосенко.

Напомним, в первом туре на выезде сборная Украины обыграла команду Чехии – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко. 

А в воскресенье во Львове Украина взяла верх над Словакией (1:0) благодаря реализованному пенальти Андреем Ярмоленко. Наша команда со стопроцентным результатом возглавляет группу 1 лиги В.

В Лиге наций будет разыграно четыре путевки на Евро-2020. Их получат победители дивизионов. Групповой турнир пройдет осенью 2018 года. Победитель Лиги наций определится летом 2019-го. А четыре путевки на чемпионат Европы будут разыграны в марте 2020 года.
футбол, Сборная Украины, сборная Чехии, Лига наций

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Сегодня|Спорт

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