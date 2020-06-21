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Стало лучше, и отправили домой: от коронавируса умер уникальный иракский футболист

21 июня, 17:14

Олег Люлька Олег Люлька

Ахмеду Ради было 56 лет. Он забил единственный гол сборной Ирака на чемпионатах мира

Бывший нападающий сборной Ирака по футболу Ахмед Ради скончался из-за коронавируса. Об этом сообщает Sky News Arabia. Экс-форварду было 56 лет. Ранее от последствий COVID-19 умер легендарный мексиканский футболист.

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По информации источника, Ахмед Ради был госпитализирован 13 июня. Позже ему стало лучше и он отправился на домашнее лечение. Однако 18 числа Ради снова госпитализировали. Он скончался в больнице.

Стоит отметить, что Ахмед Ради является автором единственного гола сборной Ирака на чемпионатах мира, поразив на турнире 1986 года в Мехико ворота сборной Бельгии (1:2).

Ради был признан лучшим азиатским футболистом 1988 года, а также занял девятую строчку среди лучших азиатских игроков ХХ века. Он выступал за иракские клубы "Аль-Завраа" и "Аль-Рашид", а также катарский "Аль-Вакра". В составе национальной сборной дважды становился победителем розыгрыша Кубка арабских наций и один раз победителем Панарабских игр.

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Накануне мы писали, что в Бразилии умер футбольный вратарь, променявший спорт на модельный бизнес. Виллиан Круз завершил карьеру в 26 лет и успел поработать парикмахером и моделью.

Также в апреле во время индивидуальной тренировки в Москве скончался 22-летний футболист местного клуба "Казанка" Иннокентий Самохвалов. Футболист отправился на пробежку, но во время тренировки ему стало плохо, и он умер прямо на улице.

Также мы рассказывали, что умер чемпион СССР по футболу, после спорта работавший необычным курьером. Уроженец Эстонии Георгий Рябов начинал карьеру в таллинском "Динамо", но главных успехов добился в "Динамо" московском.

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Ирак умер футболист сборная Ирака коронавирус Ахмед Ради

Источник: Сегодня|Спорт

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