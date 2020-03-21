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"Старикам" здесь не место: "Реал" не хочет сделать исключение даже для своего капитана

21 марта, 10:24

Елена Павлова

Испанский защитник уже без малого 15 лет в Королевском клубе и хочет остаться надолго

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос надеется подписать с клубом новый контракт, но стороны пока не могут договориться о его условиях. Предыдущее соглашение испанского защитника со "сливочными" действует до лета 2021 года. Ранее мы писали, что неугомонный Серхио Рамос отметился тремя рекордами Лиги чемпионов в матче "Реала" с "Манчестер Сити".

По информации Marca, в "Реале" действует правило, по которому игрокам старше 32 лет разрешено предлагать контракт только на один год. И Королевский клуб не собирается делать исключение из правил даже для незаменимого на протяжении 15 лет защитника, поскольку это может создать прецедент. А 33-летний Рамос же не хочет подписывать контракт только на один год.

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Капитан "Реала" Серхио Рамос

Капитан "Реала" Серхио Рамос / Фото: Reuters

Напомним, что Серхио перебрался в "Реал" летом 2005 года из "Севильи". Сумма трансфера составила 27 млн евро. В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 25 матчах чемпионата Испании и все начинал с стартовом составе, стал автором пяти забитых мячей (три — с пенальти), а также получил семь желтых карточек.

Смотрите, как Серхио Рамос забивал "Брюгге"

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переговоры контракт защитник Реал Мадрид подписание Серхио Рамос

Источник: Marca

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