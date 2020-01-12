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Старший сын Месси поразил всех своим дебютным голом за детскую команду "Барселоны"

12 января, 21:23

Тьяго уже идет по стопам отца

Сыновья Месси

Сыновья Месси / Фото: Reuters

Сын капитана и форварда "Барселоны" Лионеля Месси Тьяго отметился дебютным голом за одну из детских команд каталонцев.

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Тьяго получил мяч вышел один на один с вратарем соперников и поразил ворота с правой ноги. Примечательно, что его отец является левшой.

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Лионель и его супруга Антонелла Рокуццо воспитывают воспитывают трех сыновей: Тьяго, Матео (родился в 2015 году) и Чиро (2018). В текущем сезоне 32-летний Месси провел 20 матчей за "Барселону", забил 16 голов и сделал девять результативных передач.

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Ранее мы писали, что игра между командами Атлетико и Барселона в полуфинале Суперкубка Испании по футболу отметилась конфликтом с участием Лионеля Месси. Юный нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш не дал себя в обиду – страсти в полуфинале испанского Суперкубка.

Напомним, ранее в "Барселоне" сделали заявление относительно отставки тренера. "Что бы вы не говорили о возможном увольнении Вальверде, ничего подобного не будет", – сказал директор каталонского клуба Гильермо Амор.

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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