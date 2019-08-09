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Старт чемпионата Франции: анонс первого тура

Сегодня, 19:43

Результаты, расписание, трансляции матчей французской Лиги 1

"ПСЖ" с Суперкубком Франции

"ПСЖ" с Суперкубком Франции / Фото: AFP

81-й сезон французской Лиги 1 стартует 9 августа. Чемпионский титул защищает "Пари Сен-Жермен". Парижане восемь раз выигрывали национальное первенство, на трофей больше у "Марселя", а самым титулованным остается "Сент-Этьен" – 10 чемпионств.

Кстати, "ПСЖ" в рекордный девятый раз в истории выиграл Суперкубок Франции. В финальном поединке "ПСЖ" обыграл "Ренн".

1 ТУР 

Пятница, 9 августа

21:45 "Монако" – "Лион" – ТВ: "Футбол 1"

Суббота, 10 августа

18:30 "Марсель" – "Реймс"

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21:00 "Анже" – "Бордо"

21:00 "Брест" – "Тулуза"

21:00 "Дижон" – "Сент-Этьен"

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Фото: "Сегодня"

21:00 "Монпелье" – "Ренн" – ТВ: "Футбол 2"

21:00 "Ницца" – "Амьен"

Воскресенье, 11 августа

16:00 "Лилль" – "Нант" – ТВ: "Футбол 2"

18:00 "Страсбур" – "Мец"

22:00 "ПСЖ" – "Ним" – ТВ: "Футбол 2"

Ранее мы писали, что самого дорогого футболиста Неймара вытолкали с победной фотосессии одноклубники. Бразилец не принимал участие в матче за Суперкубок Франции, но получил медаль и хотел присутствовать на совместном фото.

Неймар уже давно заявил, что хочет покинуть "ПСЖ", но пока бразильцу не подобрали команду.

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Источник: Сегодня|Спорт

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