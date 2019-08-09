Старт чемпионата Франции: анонс первого тура

81-й сезон французской Лиги 1 стартует 9 августа. Чемпионский титул защищает "Пари Сен-Жермен". Парижане восемь раз выигрывали национальное первенство, на трофей больше у "Марселя", а самым титулованным остается "Сент-Этьен" – 10 чемпионств.
Кстати, "ПСЖ" в рекордный девятый раз в истории выиграл Суперкубок Франции. В финальном поединке "ПСЖ" обыграл "Ренн".
1 ТУР
Пятница, 9 августа
21:45 "Монако" – "Лион" – ТВ: "Футбол 1"
Суббота, 10 августа
18:30 "Марсель" – "Реймс"
21:00 "Анже" – "Бордо"
21:00 "Брест" – "Тулуза"
21:00 "Дижон" – "Сент-Этьен"
В трендеИзучал позитивную психотерапию, курировал Зе-команду, но в правительство не хочет: биография Александра Корниенко
21:00 "Монпелье" – "Ренн" – ТВ: "Футбол 2"
21:00 "Ницца" – "Амьен"
Воскресенье, 11 августа
16:00 "Лилль" – "Нант" – ТВ: "Футбол 2"
18:00 "Страсбур" – "Мец"
22:00 "ПСЖ" – "Ним" – ТВ: "Футбол 2"
Ранее мы писали, что самого дорогого футболиста Неймара вытолкали с победной фотосессии одноклубники. Бразилец не принимал участие в матче за Суперкубок Франции, но получил медаль и хотел присутствовать на совместном фото.
Неймар уже давно заявил, что хочет покинуть "ПСЖ", но пока бразильцу не подобрали команду.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк