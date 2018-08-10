Старт чемпионата Франции: расписание и результаты первого тура
Во французской Лиге 1 с нового сезона будет работать система видеопомощи арбитрам
В этот уикенд пройдут матчи первого тура нового сезона в чемпионате Франции по футболу. Победители прошлого сезона футболисты "ПСЖ" в воскресенье сразятся с "Каном", а "Монако" в субботу на выезде сыграет с "Нантом".
Ранее стало известно, что система видеопомощи арбитрам дебютирует в Лиге 1 в поединке между "Марселем" и "Тулузой".
Пятница, 10 августа:
21:45 "Марсель" – "Тулуза"
Суббота, 11 августа:
18:00 "Нант" – "Монако"
21:00 "Анже" – "Ним"
21:00 "Лилль" – "Ренн"
21:00 "Монпелье" – "Дижон"
21:00 "Ницца" – "Реймс"
21:00 "Сент-Этьен" – "Генгам"
Воскресенье, 12 августа:
16:00 "Лион" – "Амьен"
18:00 "Бордо" – "Страсбур"
22:00 "ПСЖ" – "Кан"
Таблица чемпионата Франции:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|СТРАСБУР
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|ГЕНГАМ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|НИЦЦА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|БОРДО
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|АМЬЕН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|КАН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|ЛИОН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|РЕЙМС
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|НАНТ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|АНЖЕ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|НИМ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|МАРСЕЛЬ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15
|РЕНН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16
|ЛИЛЛЬ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|17
|МОНАКО
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18
|МОНПЕЛЬЕ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19
|ДИЖОН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20
|ТУЛУЗА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Напомним, что в пятницу стартует четвертый тур чемпионата Украины по футболу.
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