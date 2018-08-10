Старт чемпионата Франции: расписание и результаты первого тура

Сегодня, 14:43

Во французской Лиге 1 с нового сезона будет работать система видеопомощи арбитрам

Неймар и компания сыграют с &quot;Каном&quot; в воскресенье. Фото AFP
Неймар и компания сыграют с "Каном" в воскресенье. Фото AFP

В этот уикенд пройдут матчи первого тура нового сезона в чемпионате Франции по футболу. Победители прошлого сезона футболисты "ПСЖ" в воскресенье сразятся с "Каном", а "Монако" в субботу на выезде сыграет с "Нантом".

Ранее стало известно, что система видеопомощи арбитрам дебютирует в Лиге 1 в поединке между "Марселем" и "Тулузой".

Пятница, 10 августа:

21:45 "Марсель" – "Тулуза"

Суббота, 11 августа:

18:00 "Нант" – "Монако"

21:00 "Анже" – "Ним"

21:00 "Лилль" – "Ренн"

21:00 "Монпелье" – "Дижон"

21:00 "Ницца" – "Реймс"

21:00 "Сент-Этьен" – "Генгам"

Воскресенье, 12 августа:

16:00 "Лион" – "Амьен"

18:00 "Бордо" – "Страсбур"

22:00 "ПСЖ" – "Кан"

Таблица чемпионата Франции:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  СТРАСБУР 0 0 0 0 0-0 0
2  СЕНТ-ЭТЬЕН 0 0 0 0 0-0 0
3  ГЕНГАМ 0 0 0 0 0-0 0
4  НИЦЦА 0 0 0 0 0-0 0
5  БОРДО 0 0 0 0 0-0 0
6  АМЬЕН 0 0 0 0 0-0 0
7  ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
8  КАН 0 0 0 0 0-0 0
9  ЛИОН 0 0 0 0 0-0 0
10  РЕЙМС 0 0 0 0 0-0 0
11  НАНТ 0 0 0 0 0-0 0
12  АНЖЕ 0 0 0 0 0-0 0
13  НИМ 0 0 0 0 0-0 0
14  МАРСЕЛЬ 0 0 0 0 0-0 0
15  РЕНН 0 0 0 0 0-0 0
16  ЛИЛЛЬ 0 0 0 0 0-0 0
17  МОНАКО 0 0 0 0 0-0 0
18  МОНПЕЛЬЕ 0 0 0 0 0-0 0
19  ДИЖОН 0 0 0 0 0-0 0
20  ТУЛУЗА 0 0 0 0 0-0 0


Напомним, что в пятницу стартует четвертый тур чемпионата Украины по футболу.

чемпионат Франции

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Источник:

Сегодня|Спорт

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