Старт чемпионата Франции: расписание и результаты первого тура

Во французской Лиге 1 с нового сезона будет работать система видеопомощи арбитрам

В этот уикенд пройдут матчи первого тура нового сезона в чемпионате Франции по футболу. Победители прошлого сезона футболисты "ПСЖ" в воскресенье сразятся с "Каном", а "Монако" в субботу на выезде сыграет с "Нантом".

Ранее стало известно, что система видеопомощи арбитрам дебютирует в Лиге 1 в поединке между "Марселем" и "Тулузой".

Пятница, 10 августа:

21:45 "Марсель" – "Тулуза"

Суббота, 11 августа:

18:00 "Нант" – "Монако"

21:00 "Анже" – "Ним"

21:00 "Лилль" – "Ренн"

21:00 "Монпелье" – "Дижон"

21:00 "Ницца" – "Реймс"

21:00 "Сент-Этьен" – "Генгам"

Воскресенье, 12 августа:

16:00 "Лион" – "Амьен"

18:00 "Бордо" – "Страсбур"

22:00 "ПСЖ" – "Кан"

Таблица чемпионата Франции:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 СТРАСБУР 0 0 0 0 0-0 0 2 СЕНТ-ЭТЬЕН 0 0 0 0 0-0 0 3 ГЕНГАМ 0 0 0 0 0-0 0 4 НИЦЦА 0 0 0 0 0-0 0 5 БОРДО 0 0 0 0 0-0 0 6 АМЬЕН 0 0 0 0 0-0 0 7 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0 8 КАН 0 0 0 0 0-0 0 9 ЛИОН 0 0 0 0 0-0 0 10 РЕЙМС 0 0 0 0 0-0 0 11 НАНТ 0 0 0 0 0-0 0 12 АНЖЕ 0 0 0 0 0-0 0 13 НИМ 0 0 0 0 0-0 0 14 МАРСЕЛЬ 0 0 0 0 0-0 0 15 РЕНН 0 0 0 0 0-0 0 16 ЛИЛЛЬ 0 0 0 0 0-0 0 17 МОНАКО 0 0 0 0 0-0 0 18 МОНПЕЛЬЕ 0 0 0 0 0-0 0 19 ДИЖОН 0 0 0 0 0-0 0 20 ТУЛУЗА 0 0 0 0 0-0 0



Напомним, что в пятницу стартует четвертый тур чемпионата Украины по футболу.