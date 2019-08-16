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Старт чемпионата Германии: расписание и результаты первого тура Бундеслиги

Сегодня, 14:49

В Германии стартует новый сезон, но без украинцев - команда Коноплянки на него не рассчитывает

/ Фото: AFP

В пятницу стартует чемпионат Германии. Честь открывать новый сезон Бундеслиги выпала чемпиону страны Баварии матчем против столичной "Герты". Для мюнхенцев это будет второй официальный матч сезона – на прошлой неделе "Бавария" проиграла "Боруссии" Дортмунд матч за Суперкубок Германии.

Впервые за много лет чемпионат Германии пройдет без представителей Украины – Евгений Коноплянка пока еще числится игроком "Шальке", но в клубе давно на него не рассчитывают и пытаются продать до закрытия трансферного окна. Главный претендент на Коноплянку – турецкий "Бешикташ".

Пятница, 16 августа

21:30 "Бавария" – "Герта" – Футбол-1, Oll.tv

Суббота, 17 августа

16:30 "Байер" – "Падерборн"

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16:30 "Боруссия" Д – "Аугсбург" – Футбол-1, Oll.tv

16:30 "Вердер" – "Фортуна"

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Саули Ниинисте / Фото: presidentti.fi

16:30 "Вольфсбург" – "Кельн" – Футбол-2, Oll.tv

16:30 "Фрайбург" – "Майнц"

19:30 "Боруссия" М – "Шальке" – Футбол-2, Oll.tv

Воскресенье, 18 августа

16:30 "Айнтрахт" – "Хоффенхайм" – Футбол-2, Oll.tv

19:00 "Унион Берлин" – "Лейпциг"

Напомним, что в среду официально стартовал евросезон матчем за Суперкубок УЕФА, в котором "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Челси".

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футбол расписание чемпионат Германии

Источник: Сегодня|Спорт

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