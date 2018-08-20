Старт чемпионата Германии: в Бундеслиге из украинцев остался только Коноплянка

В пятницу стартует 56-й по счету сезон немецкой Бундеслиги. Как и шесть лет подряд, титул вновь будет защищать "Бавария". А пристально следить мы будем уже только за "Шальке", где остался единственный наш представитель в чемпионате Германии – Евгений Коноплянка.

ПРЕТЕНДЕНТЫ. Перед стартом сезона букмекеры чуть ли не без боя отдают чемпионство мюнхенцам. Несмотря на то, что их возглавил совсем не титулованный тренер. Нико Ковачу 46, он родился в Западном Берлине, выступал за "Герту", "Байер", "Гамбург", "Баварию" и сборную Хорватии. В качестве тренера может похвастаться разве что Кубком Германии прошлого сезона во главе "Айнтрахта". В финале турнира его предыдущая команда обыграла нынешнюю. А в недавнем матче за Суперкубок, наоборот, уже его "Бавария" разбила "Айнтрахт" (5:0). Хорват — приверженец дисциплины: он запретил своим подопечным пользоваться мобильными телефонами на тренировочной базе: "Во время приема пищи или отдыха футболисты должны общаться друг с другом, а не сидеть, уткнувшись в телефоны. Это также касается физиотерапии и процедур по восстановлению, игроки должны расслабиться и не отвлекаться на телефон", — заявил Ковач. Его первый ассистент в тренерском штабе — родной младший брат Роберт, также немало поигравший в Бундеслиге. Летом "Бавария" была весьма пассивна на трансферном рынке, потратив значительно меньше конкурентов — лишь 10 млн евро на покупку канадца Альфонсо Девиса.

Люсьен Фавр постарается сделать из дортмундской "Боруссии" играющую команду, которая доставляет удовольствие своим болельщикам. Его идеал — "Барселона" Йохана Кройффа. "В моей карьере было много тренеров, но Фавр — сильнейший", — делился мнением о назначении швейцарца Марко Ройс, с которым они вместе работали в гладбахской "Боруссии". Кроме того, Люсьен умеет находить подход к звездам, подтверждением чему является реанимация Балотелли в "Ницце". Вероятно, поэтому дортмундцы вернули из Китая за 20 млн Акселя Витцеля, дав ему зарплату в 10 "лимонов" за сезон. Да и вообще, в это межсезонье "желто-черные" потратили больше всех в Бундеслиге — 73 млн. Часть этих средств компенсировали продажей Андрея Ярмоленко (20). Эта сумма стала 6-й в списке трансферов продаж из Бундеслиги текущим летом. "В начале сезона все складывалось неплохо, потом я получил травму, а у команды сменился тренер. И Петер Штегер не видел меня в составе", — рассказал недавно о причинах смены клуба украинец. Очевидно, не видел его в составе и Фавр. "Шмелям" удалось удержать Пулишича, плюс на эту позицию купили Вольфа.

И у третьего, по мнению букмекеров, претендента на титул "Лейпцига" летом сменился тренер. На этой должности произошла обратная ротация: два года назад Ральф Хазенхюттль заменил Ральфа Рангника, который вывел "быков" в элиту, после чего занял пост спортивного директора. Теперь же Рангник вернулся и будет совмещать эти обязанности. "Лейпциг" был самым активным немецким игроком на трансферном рынке, потратив 43 млн. Подписали троих футболистов не старше 20 лет и остались в плюсе (продали на 74 млн).

Только "Шальке" из топ-4 фаворитов остался при своем главном тренере. Более того, Доменико Тедеско продлил контракт с гельзенкирхенцами до 2022 года. Не устояли "кнаппен" перед предложением "ПСЖ" в 37 млн за 21-летнего защитника Тило Керера, а заработать на Максе Майере не смогли — он ушел в "Кристал Пэлас" свободным агентом, где заработает 35 млн за 4 года контракта.

НОВОБРАНЦЫ. Чемпион второй Бундеслиги "Фортуга" из Дюссельдорфа вернулся в элиту после 5-летнего перерыва. Там заканчивал карьеру наш Андрей Воронин. Но там он больше скандалил, чем играл. Как-то пропустил тренировку, сославшись на недомогание, но был замечен в ночном клубе, за что был оштрафован на рекордные для клуба 20 тысяч евро. "Скандалы с Ворониным меня раздражают. Не лучше ли было бы ему посидеть в пивной и залить горло?" — говорил тогдашний тренер команды Норберт Майер. Сейчас уже два года командой рулит Фридхельм Функель, поигравший за "Юрдинген" и "Кайзерслаутерн", а также потренировавший "Айнтрахт", "Герту", "Бохум" и других немецких середняков — без титулов. Главная звезда команды — Марвин Дукш — с 18 голами стал лучшим бомбардиром второй Бундеслиги.

Четыре предыдущих сезона "Нюрнберг" провел в Бундеслиге 2. Вернулся с Михаэлем Кельнером у руля. По профессии он ассистент дантиста, автор нескольких книг по футбольной тактике и физподготовке, работал менеджером в Немецком футбольном союзе, затем тренировал аматоров и юношей, а "Нюрнберг" — его первая взрослая профессиональная команда в карьере тренера. Знаменитостей в составе нет. Для усиления арендовали у "Вердера" 23-летнего Роберта Бауэра, родившегося в семье казахских немцев, живших неподалеку Астаны. На Олимпиаде-2016 в Рио он выиграл "серебро", выступая за сборную Германии.

DAS IST UKRAINISCH. После перехода Ярмоленко из "Боруссии" в "Вест Хэм" и окончания контракта Юрченко с "Байером" Евгений Коноплянка остался единственным украинцем в Бундеслиге. Ходили слухи, что он может вернуться в Испанию, но этого не случилось, и начнет он вскоре свой третий сезон в Германии. Предыдущий получился значительно лучше дебютного: 1567 минут игрового времени против 601,4 гола и 5 ассистов (против 1/1 два года назад). Но все же Коно выходил в основе только в половине матчей сезона. В "товарняках" на сборах он забил гол в ворота "Саутгемптона", а в начале августа получил травму на тренировке и вернулся к работе с мячом только 14 августа. Что вполне может негативно отразиться на его перспективах начать сезон в стартовом составе. Правда, его конкурент Марко Пьяца перешел в "Фиорентину". Во второй Бундеслиге продолжает выступление за "Дуйсбург" украинец Борис Тащи. В прошлом сезоне экс-игрок "Черноморца" и "Штутгарта" отметился 11 голами и 3 ассистами в составе "зебр".

Справится ли Ковач

"Баварию" впервые за десять лет (после Юргена Клинсманна) возглавил коуч, ранее не выигравший ни одного чемпионства в должности тренера. При этом Клинсманн тогда недоработал сезон, поскольку его заменил Юпп Хайнкес. Удастся ли новому наставнику мюнхенцев обзавестись титулом чемпиона?

Превзойдет ли себя Фавр

Он дважды становился чемпионом Швейцарии, возглавляя "Цюрих", а его "потолок" в Бундеслиге — 3-е место с гладбахской "Боруссией" в сезоне 2014/15. Но в Дортмунд его пригласили для того, чтобы он вспомнил свои "золотые достижения" на родине. Получится ли?

Кто бросит вызов Левандовскому

Слухи отправляли поляка в "Реал" и АПЛ, но он остался в "Баварии". За 8 сезонов в Германии Роберт трижды становился лучшим бомбардиром Бундеслиги. Причем в двух предыдущих случаях — с перерывом в сезон. А как будет на этот раз?