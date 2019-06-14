Старт Копа Америка: яркие звезды, максимальная мотивация Месси и украинский след

Что ожидать от главного футбольного турнира Южной Америки, на который в этом году позвали Катар и Японию

Бразилия - фаворит Копа Америка 2019. Фото: AFP

В ночь на субботу по киевскому времени стартует Копа Америка – главный футбольный турнир для южноамериканских сборных. Будет проходить с 14 июня по 7 июля.

Куда смотрим? Все внимание на Бразилию. 46-й розыгрыш Копа Америка пройдет именно там. Лишь пятый раз в истории самая большая страна континента примет этот турнир. Чаще всего он гостевал в Аргентине – девять раз. Но местная футбольная ассоциация КОНМЕБОЛ пытается расширять географию и предыдущий розыгрыш три года назад впервые состоялся за пределами Латинской Америки – в США. В этот раз матчи пройдут в пяти городах Бразилии: Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Порту-Алегри и Сальвадоре. Причем два стадиона "Морумби" и "Арена Гремио" не видели матчей ЧМ-2014.

Фавориты. Главным претендентом на победу букмекеры называют сборную Бразилии (коэффициент WillHill – 2.10). "Селесао" триумфовали на своем континенте восемь раз, и в частности, всегда, когда были хозяевами. Но последний раз им это удавалось четыре турнира назад, в 2007 году. Второй претендент – сборная Аргентины (4.50), они рекордные 28 раз играли в финале, а побеждали ровно в половине. Правда, с далекого 1993 года трофей им не покорялся. Третьей по котировкам идет сборная Уругвая (8.50). При этом "селесте" чаще других становились королями континента (15), но с момента последнего триумфа в 2011-м не пробивалась даже в финал. Четвертая – сборная Колумбии (10.00), которая имеет лишь одно "золото" (2001) и одно "серебро" (1975). А замыкает пятерку претендентов по мнению букмекеров команда Чили (11.00). Самое интересное, что именно она доминирует в Латинской Америке, выиграв два последних Копа (2015, 2016), хотя до этого "ла роха" никогда не становились чемпионами.



Бразильцы – фавориты Копа Америка 2019

Наши "бывшие". На будущем турнире будет заметный "украинский" след. За сборную Перу сыграет даже не бывший, а фактически принадлежащий "Динамо" защитник Карлос Самбрано. Правда он не провел за киевлян ни одного матча и последние полгода на правах аренды выступал за "Базель". Для него это будет второй Кубок Америки в карьере. Также по-прежнему на контракте у "Динамо" парагваец Дерлис Гонзалес, но он в аренде у "Сантоса". Эта Копа его третья. Как и для бывшего нападающего "Шахтера" боливийца Марсело Морено. Экс-хавбек "Шахтера" Фернандиньо примет участие во втором подобном турнире. Еще один бывший "горняк" Виллиан попробует свои силы на Копа уже в четвертый раз. Он почти остался за бортом, но Неймар получил травму, и полузащитник "Челси" заменил его в заявке "селесао". Ранее в разные годы непосредственно украинские клубы делегировали на КА семерых футболистов: в 2007-м Элано ("Шахтер") и Мендоза ("Металлург" Д), в 2011-м Марсело Морено и Жадсон (оба "Шахтер"), в 2015-м Фред и Дуглас Коста (оба "Шахтер"), в 2016-м Дерлис Гонзалес ("Динамо").



Неймар не сыграет на Копа Америка из-за травмы

"Новые Американцы". КОНМЕБОЛ активно работает над увеличением популярности своего главного турнира. С 1993 года организаторы приглашают для участия в Копа Америка гостей с других континентов. С тех пор из "чужаков" в турнире участвовали сборные США, Мексики, Японии, Гондураса, Коста-Рики, Ямайки и Гаити. В этот раз в Бразилии мы увидим команды Катара и Японии – победителя и финалиста Кубка Азии, прошедшего зимой этого года в ОАЭ. Планировалось впервые в истории пригласить представителей Европы – сборные Франции, Испании, Италии и Португалии, но не срослось. Вряд ли получится и в будущем – принято решение, что теперь Копа Америка будет проходить раз в четыре года, причем в те же года, что и Евро.

Кто готовит? Среди 12 главных тренеров трое аргентинцев, двое колумбийцев и по одному бразильцу, уругвайцу, боливийцу, венесуэльцу, португальцу, испанцу и японцу. Среди них только один уже становился победителем Копа Америка, речь о наставнике сборной Уругвая Оскаре Табаресе, который достиг победы с той же сборной в 2011 году. Испанец Феликс Санчес привел команду Катара к триумфу на Кубке Азии-2019, а у колумбийского энтренадора сборной Эквадора Эрнана Дарио Гомеса другое достижение – он один из двух тренеров, которым удавалось вывести на чемпионаты мира три разные команды (Колумбию в 1998-м, Эквадор в 2002-м и Панаму в 2018-м).

МММ. Или Максимальная Мотивация Месси. "До завершения карьеры я бы очень хотел успеть что-то выиграть со сборной Аргентины", – делился пятикратный обладатель "Золотого мяча". Завоевав все возможные трофеи на клубном уровне, за 14 лет в сборной он не выиграл ничего, приняв участие в восьми крупных турнирах. А тут еще и Криштиану Роналду, являющийся действующим чемпионом Европы, накануне добавил в свой личный музей еще и кубок Лиги наций. Для Месси этот розыгрыш Копа Америка станет пятым в карьере. Трижды "альбиселесте" с ним доходили до финала, но всякий раз оставались ни с чем. Недавно его по этому поводу даже "притравил" дважды "заклятый друг", экс-защитник "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос: "Месси великолепен, жаль, что ему не так повезло со сборной". Хотя давайте не будем о плохом, на самом-то деле, Лео накануне выиграл первый трофей в небесно-голубой футболке! А именно Кубок Сан-Хуана, города, где проходил товарищеский матч со сборной Никарагуа (5:1, два гола Месси).

Звезды Копа Америка

Кроме Месси, у каждой сборной на турнире есть свои яркие звезды.

Роберто Фирмино (Бразилия)

В заявке бразильцев что ни фамилия, то звезда. В отсутствие Неймара самый дорогой футболист "селесао" по оценке Transfermarkt – Коутиньо (100 млн), но сезон он провел не лучшим образом. Другое дело Фирмино – второй по стоимости (80 млн.), а еще он – свежеиспеченный победитель ЛЧ. Как и Алиссон, к слову. Он же по мнению WillHill третий претендент на "Золотую бутсу" турнира (7.50; Жезус – 6.50, Месси – 4.00).

Марсело Морено (Боливия)

Экс-форвард "Шахтера" без четырех голов лучший бомбардир в истории сборной Боливии (17). Уже пятый год он играет в Китае. Там с результативностью у него проблем нет – 97 матчей, 55 голов в составе трех разных команд.

Йозеф Мартинес (Венесуэла)

Поиграв в "Торино", форвард отправился покорять Америку, и быстро добился своего. Выступая за "Атланту" в МЛС, в сезоне 2018 он забил 31 гол в 34 матчах, стал лучшим бомбардиром и MVP сезона, а его команда – чемпионом.

Паоло Герреро (Перу)

Он начинал в "Баварии", был героем "Гамбурга", а сейчас 35-летний форвард выступает за бразильский "Интернасьональ". Хорошо, что Копа пройдет на территории этой страны, потому что лучший бомбардир в истории сборной Перу (35 голов) страдает аэрофобией, появившейся после гибели его дяди в авиакатастрофе в 1987 году.

Дуван Сапата (Колумбия)

Конечно, их главная звезда – Хамес, но его мысли сейчас заняты поиском лучшего клуба для продолжения карьеры, а вот Сапата стал вторым бомбардиром Серии А (23 гола) и помог "Аталанте" впервые в истории выйти в Лигу чемпионов. Этот сезон его, и он постарается это доказать еще раз в Бразилии.

Оскар Кардозо (Парагвай)

В 2011-м форвард "Бенфики" мог перейти в "Динамо". Но остался в Лиссабоне, потом поиграл в "Трабзонспоре", "Олимпиакосе" и вернулся на родину в "Либертад". В прошлом году, несмотря на возраст, провел 43 матча и забил 23 гола.

Акрам Афиф (Катар)

Феерический бомбардир на уровне местной лиги. Он просто Месси катарского пошиба – 22 матча, 26 голов и 13 ассистов в составе "Аль-Садда". А вообще 22-летний вингер принадлежит "Вильярреалу".

Луис Суарес (Уругвай)

В отличие от Месси его партнер по "Барсе" становился чемпионом КА (в 2011-м). Правда, с тех пор не сыграл на турнире ни одного матча. Вернулся за еще одним титулом?

Шоя Накадзима (Япония)

Помните, его сватали из "Портимоненсе" в "Шахтер"? Но прошлой зимой он за сумасшедшие 35 миллионов евро перешел в катарский "Аль-Духаиль", став самым дорогим трансфером в истории Японии и чемпионата Катара.

Алексис Санчес (Чили)

Победитель двух последних Копа и лучший игрок последнего. Да, на клубном уровне он все чаще разочаровывает, но этот турнир шанс для игрока "МЮ" показать, что он все еще топ-футболист.

Эннер Валенсия (Эквадор)

Чемпион Мексики-2019 и лучший бомбардир Лиги чемпионов КОНКАКАФ едет в Бразилию, чтобы стать еще и лучшим бомбардиром в истории своей сборной. Для этого ему нужно забить еще 4 гола.

Смотрите видео красивого гола Лео Месси прямым ударом со стандарта в "девятку":

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