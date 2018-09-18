Старт Лиги чемпионов: Клопп против Тухеля, 13-я серия

Сегодня стартует очередной лигочемпионовский супермарафон — 32 команды, 256 дней и 125 матчей. Финал этого шоу состоится в Мадриде на стадионе "Метрополитано" 1 июня. Третий год подряд Украина на групповом этапе будет представлена лишь одной командой. Свой первый матч наш полпред "Шахтер" проведет в среду на харьковском "Металлисте" против немецкого "Хоффенхайма". Вчера стало известно, что этот поединок обслужит судейская бригада из Дании во главе с 38-летним Якобом Келетом, ранее не пересекавшимся с дончанами в еврокубках.

ПЯТЬЮ ПЯТЬ. Центральным матчем первого дня станет игра в Ливерпуле, где местный клуб, финалист прошлогодней Лиги, примет "ПСЖ". Изюминкой противостояния станет дуэль двух немецких тренеров – Юргена Клоппа и Томаса Тухеля. Это будет их уже 13-е рандеву, но для Тухеля – первое не во главе бывшего клуба Клоппа. Прежде он играл с "Майнцем" в Бундеслиге против "Боруссии", а потом уже с "Боруссией" — против "Ливерпуля" в ЛЕ. И вот очередная встреча уже в новых ролях. Тухель подходит к ней рекордсменом: в уикенд он стал первым тренером в истории "ПСЖ", выигравшим свои первые пять матчей в чемпионате Франции. И дал повод боссу парижан Насеру Аль-Хелаифи заявить: "Да, "Ливерпуль" дошел до финала ЛЧ в прошлом сезоне. Но у нас отличная команда и лучший тренер в мире".

Впрочем, и у "Ливерпуля" в этом сезоне одни только победы. Пять выигранных матчей подряд с начала чемпионата — так резво "красные" в АПЛ еще никогда не стартовали. Но и соперник уровня "ПСЖ" им в этом сезоне еще не встречался.

"Мы должны сосредоточиться на сильных качествах Неймара, а к сожалению для нас, у него их много, — признается защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон. — Да, люди говорят, что он легко падает, но это не зависит от нас, пусть решает судья. Мы будем держаться от этого подальше". Кстати, наставник парижан специально приберег своего лидера на сегодняшнюю игру, дав ему отдых в поединке Лиги 1 против "Сент-Этьена". А вот дебют за новый клуб в ЛЧ Джиджи Буффона, по всей видимости, откладывается. Накануне Тухель объявил, что основным вратарем на сезон выбрал Альфонса Ареолу: "Джиджи не просто игрок запаса, он имеет очень большое влияние на команду. Но Буффон на скамейке запасных, потому что играть должен Альфонс".