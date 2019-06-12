Стартовала подача заявок на билеты на Евро-2020, цена за "тикет" – до 28 тысяч гривен

Цены – от 30 евро за групповой этап в Баку, Будапеште или Бухаресте и до 945 евро на первую категорию на финал в Лондоне

Сборная Украины лидирует в своей группе отбора на Евро-2020. Фото: Reuters

Пресс-служба УЕФА объявила о старте приема заявок на билеты на Евро-2020. Регистрироваться на сайте и подавать заявки можно с 12 июня до 12 июля 2019 года. Жеребьевка определит, какие заявки будут удовлетворены. Очередность подачи не имеет значения.

На этом этапе распределяется большая часть билетов. Малое количество поступит в продажу ближе к турниру. Билеты на матчи отдельных сборных продаются только болельщикам, которые отвечают критериям своих национальных ассоциаций.

Больше всего шансов купить билеты имеют те, кто подал заявку с 12 июня по 12 июля 2019 года.

Стоимость билетов зависит от категории, города и стадии турнира. Цены – от 30 евро (Баку, Будапешт, Бухарест) и до 945 евро (первая категория на финал в Лондоне). Т.е. самый дорогой билет стоит в районе 28 тысяч гривен, самый дешевый – около 900 гривен.

Билеты на Евро-2020 продаются в трех категориях (центральные трибуны, преимущественно угловые трибуны, за воротами). Расположение мест зависит от конфигурации стадиона.

Евро-2020 пройдет в 12 городах: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург.

Напомним, что сборная Украины возглавляет свою группы отборочного турнира Евро-2020 и близка к завоеванию права сыграть на турнире. В июне наши футболисты провели два матча, в которых обыграли Сербию (5:0) и Люксембург (1:0).

Обзор матча Украина – Сербия:

Обзор матча Украина – Люксембург:

Ранее мы писали, что молодежная сборная Украины вышла в финал чемпионата мира. В полуфинале наши футболисты победили команду Италии со счетом 1:0.

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