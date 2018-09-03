Стартовый матч сборной Украины в Лиге Наций обслужит арбитр из Англии

Сегодня, 15:39

Команда Андрея Шевченко сыграет на выезде с Чехией

Фото thefa.com
Фото thefa.com

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на стартовом матче сборной Украины в Лиге наций-2018. На поединке Чехия – Украина, который состоится 6 сентября на стадионе Мирослава Валенти в Угерске-Градиште, работать английская бригада рефери во главе с 39-летним жителем Манчестера Энтони Тейлором.

На линиях ему будут помогать Гарри Бесквик и Адам Нанн. Помощники за воротами – Андре Маринер и Ли Беттс. Резервный арбитр – Пол Тирни.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ранее назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций. Впервые в национальную команду вызваны Андрей Цуриков из "Александрии" и Олег Данченко из "Шахтера".

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА. Трофей выполнен из серебра, на которое с внутренней стороны нанесены цвета турнира. Отражение этих цветов на серебряной поверхности придает награде уникальный вид. Вес трофея составляет 7,6 килограмма, высота – 71 сантиметр.

Ранее мы писали, что чехи хотели поселить сборную Украины в "Москве": наши футболисты отказалисьВылет в Чехию запланирован на 5 сентября, причем маршрут будет не самый простой.
футбол, Сборная Украины, арбитр, сборная Чехии, Лига наций

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