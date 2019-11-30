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Стартуем с Нидерландами: известно расписание сборной Украины на Евро-2020

30 ноября, 20:46

Первый матч команда Андрея Шевченко сыграет 14 июня

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: Reuters

В Бухаресте прошла жеребьевка финального турнира Евро-2020. По ее итогам стало известно расписание сборной Украины в группе C, поединки которой состоятся в Амстердаме и Бухаресте. Мы провели онлайн жеребьевки Евро-2020.

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Украина начнет свой путь на Евро-2020 матчем против Нидерландов 14 июня в Амстердаме. Затем 18 июня сыграет против победителя плей-офф в Бухаресте, а потом 22 июня завершит групповой раунд матчем против Австрии снова в Бухаресте.

  • 1-й тур, 14.06.2020

Амстердам. Нидерланды – Украина

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Бухарест. Австрия – победитель плей-офф

  • 2-й тур, 18.06.2020

Амстердам. Нидерланды – Австрия

Бухарест. Украина – победитель плей-офф

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  • 3-й тур, 22.06.2020

Амстердам. Победитель плей-офф – Нидерланды

Бухарест. Украина – Австрия

Напомним, Украина автоматически попала на команду Нидерландов. На сегодняшней жеребьевке Украина узнала соперника из третьей корзины: сборная Австрии.

Напомним, в ноябре сборная Украины провела два матча. Сперва в товарищеской встрече команда Андрея Шевченко вырвала победу у Эстонии, а затем Украина сыграла вничью с Сербией в отборе на Евро-2020, забив спасительный мяч на 93-й минуте.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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