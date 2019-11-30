Стартуем с Нидерландами: известно расписание сборной Украины на Евро-2020

В Бухаресте прошла жеребьевка финального турнира Евро-2020. По ее итогам стало известно расписание сборной Украины в группе C, поединки которой состоятся в Амстердаме и Бухаресте. Мы провели онлайн жеребьевки Евро-2020.
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Украина начнет свой путь на Евро-2020 матчем против Нидерландов 14 июня в Амстердаме. Затем 18 июня сыграет против победителя плей-офф в Бухаресте, а потом 22 июня завершит групповой раунд матчем против Австрии снова в Бухаресте.
- 1-й тур, 14.06.2020
Амстердам. Нидерланды – Украина
Бухарест. Австрия – победитель плей-офф
- 2-й тур, 18.06.2020
Амстердам. Нидерланды – Австрия
Бухарест. Украина – победитель плей-офф
- 3-й тур, 22.06.2020
Амстердам. Победитель плей-офф – Нидерланды
Бухарест. Украина – Австрия
Напомним, Украина автоматически попала на команду Нидерландов. На сегодняшней жеребьевке Украина узнала соперника из третьей корзины: сборная Австрии.
Напомним, в ноябре сборная Украины провела два матча. Сперва в товарищеской встрече команда Андрея Шевченко вырвала победу у Эстонии, а затем Украина сыграла вничью с Сербией в отборе на Евро-2020, забив спасительный мяч на 93-й минуте.
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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