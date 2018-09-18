Статистика Ярмоленко: два гола, две обрезки и 12 потерь

"Не волнуйтесь за меня в "Вест Хэме", – говорил журналистам на тренировке сборной Ярмоленко. – Скоро буду играть!. Сразу после международной паузы Андрей впервые вышел в старте, на матч с "Эвертоном" (3:1). И стал героем поединка, оформив дубль.

Совпадение или нет, но с украинцем в основе "Вест Хэм" впервые набрал очки. До этого – 4 "баранки". А еще сделал подарок тренеру, Пеллегрини в день игры стукнуло 65. Впрочем, если копнуть поглубже, то эйфории быть не должно. Британские СМИ отметили игру Ярмоленко (The Guardian: "Доказал свою ценность"), но в целом отреагировали спокойно ("Еще надо поискать такого тусклого оппонента, как "Эвертон" сейчас").

"Молотобойцы" обыграли обескровленного травмами соперника, а своими действиями на поле Андрей объяснил, почему наставник "Вест Хэма" Пеллегрини так осторожно вводил его в состав. Помимо двух забитых мячей, была очень неудачная игра в обороне: 2 обрезки Ярмолы вполне могли привести к неприятностям (спасибо Фабиянски — спас). 20-ка гостей неоправданно много терял мяч: по данным WyScout, 12 раз. При этом наш парень был очень неубедителен в единоборствах, проиграв 18 из 31. Особенно тяжело стало после выхода у "Эвертона" Бернарда, старого знакомого по УПЛ. Из 6 дуэлей Андрей выиграл у миниатюрного бразильца (164 см) всего однажды, заработав на экс-"горняке" еще и предупреждение. Хуже показатели по "разрушению" только у Фелипе Андерсона, другого новичка "Вест Хэма". Но его не ставить в состав нельзя — сумма трансфера давит (38 млн). Вот и приходится Пеллегрини лавировать. В игре с "Эвертоном" рискнуть можно было, но впереди домашние матчи с грандами — "Челси" (23 сентября) и "МЮ" (29-го).

The Guardian

Ярмола и Пеллегрини: это начало

украинец в АПЛ n начал забивать (2), теперь поработать над потерями (12) и единоборствами (13/31)