Статистики назвали лучшего игрока сборной Украины в матче с Сербией

Цыганков - один из претендентов / Фото: Reuters

По итогам воскресного поединка нашей сборной в Белграде статистики провели свой анализ. Напомним, Украина сыграла с Сербией вничью, забив второй мяч на последних секундах добавленного времени. Как оказалось, лучшим в команде Андрея Шевченко оказались не авторы голов Роман Яремчук и Артем Беседин. По версии статистического портала InStat самым полезным среди "сине-желтых" стал Виктор Цыганков. Смотрите, как киевский динамовец отдал голевую передачу на "бельгийца" Яремчука.

По подсчетам статистиков рейтинг эффективности игры Цыганкова составил 310 баллов. На поле он провел 76 минут, совершил 59 технико-тактических действий с браком в 20 процентов. Также Виктор дважды был по воротам, сделал голевую передачу, еще пять острых пасов, а также заработал на себе три нарушения правил.

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Также среди лучших у "сине-желтых" оказались Сергей Кривцов (рейтинг – 282 очка) и Сергей Сидорчук (280). У хозяев самым полезным стал серб Душан Тадич (322).

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