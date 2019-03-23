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"Ставим на карту все ради победы": огненное видео к матчу Кубка Украины – "Шахтер" – "Динамо"

Сегодня, 17:43

Украинские гранды сыграют между собой 7 апреля в Харькове

"Ставим на карту все ради победы": огненное видео к матчу Кубка Украины – "Шахтер" – "Динамо" Футбол Украинские гранды сыграют между собой 7 апреля в Харькове

Донецкий "Шахтер" продолжает поднимать ажиотаж вокруг матча 1/4 финала Кубка Украины против киевского "Динамо", который состоится 7 апреля в Харькове на стадионе "Металлист", и выпустил огненный промо-ролик в стиле популярного сериала "Игра Престолов". Ранее в сети появился постер в таком же стиле: На нем запечатлены белый ходок Вербич и Мораес с огнем в глазах.

В ролике все те же герои – "прославленный герой" Жуниор Мораес и "главный конкурент" Беньямин Вербич. "Мы ставим на карту все ради победы, ради трофея, ради вас", говорится в промо-ролике.

Напомним, что на ноябрьский матч чемпионата Украины между этими командами "горняки" подготовили промо в стиле UFC – чемпионата по смешанным единоборствам. На постере были изображены главные тренеры команд Паулу Фонсека и Александр Хацкевич, а их глаза были украшены клубными цветами.

Накануне "Шахтер" назвал цену билетов на кубковый суперматч с "Динамо" в Харькове. Попасть на "украинское класико" можно за 40 гривен, а владельцы абонементов "Шахтера" могут прийти на матч бесплатно.

"Шахтер" – фаворит встречи. Букмекеры дают коэффициент 1.85 на победу "горняков", тогда как ставку на победу "Динамо" можно сделать за 4.30, а на ничью – за 3.55. Котировки на выход в полуфинал: 1.45 – 2.75 в пользу лидеров чемпионата Украины.

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Тег видео, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Кубок Украины

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Сегодня|Спорт

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