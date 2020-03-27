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Ставки на "матч-призрак": в украинском футболе разгорается скандал с игрой, которой не было

27 марта, 11:12

Богдан Юрков

Букмекеры принимали деньги на поединок «Лозоватка» - «Мелитопольская Черешня». Хотя тренер "Черешни" факт матча отрицает

В украинском футболе – скандал. В Бердянске на Кубке "Азов", несмотря на карантин, 26 марта якобы состоялся матч-призрак "Лозоватка" – "Мелитопольская Черешня" (4:1), на который принимали ставки крупные букмекеры мирового рынка, в том числе в лайве. При этом тренер "Черешни" заявляет, что никакого матча его команда не играла. А в Украинской ассоциации уже начали расследование.

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"Не могу поверить в то, что они провернули сегодня, – цитирует главу комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола Франческо Баранку Championat. – Пока не знаю (какой поставщик данных передал игру в линию букмекерам). Я мгновенно понял, что происходит что-то не то. И мы сразу начали расследование. Мы шокированы. Они думали, мы не узнаем? Я думаю, что у провайдеров (спортивных данных) будут огромные проблемы после этого. Это мошенничество затронуло всех букмекеров мира"

При этом главный тренер ФК "Мелитопольская Черешня" Юрий Ярмошенко у себя в Facebook написал о том, что его команда находится на карантине. "Уважаемые болельщики, я, Ярмошенко Юрий, тренер ФК "Мелитопольская Черешня", официально заявляю, что наш клуб во время карантина товарищеские матчи не проводит и не участвует ни в каких турнирах, все футболисты находятся на карантине. К ставкам букмекерских контор наш клуб отношения не имеет. Контора ставит наши игры, а мы не играем"

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Подобные ситуации возможны как из-за ошибки поставщика спортивных данных, который отдает букмекеру несуществующий матч, так и в результате мошенничества – отмечает Championat. Во втором случае это по сути договорная игра, потому что мошенники знают исход и делают на него ставки.

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футбол букмекеры ФФУ договорняк

Источник: Championat.ru

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