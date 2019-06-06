"Стеклянный" Неймар: самый дорогой футболист мира снова травмировался

У нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии диагностировали разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге, он пропустит Кубок Америки

Неймар. Фото: AFP

Нападающий сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар, который перешел в свою нынешнюю команду за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в мире, не сможет выступить на Кубке Америки. Как сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CFB), у форварда диагностировали разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге.

Неймар получил травму на 14-й минуте товарищеского матча против команды Катара после подката полузащитника Ассима Мадибо. Бразилец продолжил игру, однако через семь минут был вынужден покинуть поле. Встреча между сборными Бразилии и Катара завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской команды.

В ближайшее время тренерский штаб сборной Бразилии определится с заменой Неймару. Сборная Бразилии 14 июня в стартовом матче домашнего Кубка Америки сыграет с командой Боливии.

Отметим, что Неймар занимает третье место в рейтинге ТОП-20 самых популярных спортсменов в Instagram. Бразильского нападающего опережают только Криштиану Роналду и Лео Месси. Интересно, что из всех спортсменов мира лишь эта тройка смогла набрать более 100 миллионов подписчиков в Instagram.

Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что Неймар изнасиловал ее в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране. Позже сообщалось, что Неймару может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.

Смотрите красивый гол Неймара прямым ударом со штрафного в "девятку":

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