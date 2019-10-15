Степаненко: "Это самый перепуганный арбитр, которого я встречал. Он делал все, что говорил Роналду"

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился эмоциями после победного матча сборной Украины против Португалии в отборе на Евро-2020. Эта победа позволила команде Андрея Шевченко за тур до финиша квалификации гарантировать себе первое место и путевку на Евро-2020.

"Сегодня мы сделали большое дело, вышли на Евро с первого места. Вышли заслуженно, по игре. Такой день и эта поддержка запомнится на всю жизнь. Большая благодарность болельщикам и ребятам, особенно за последние 20 минут. Я извинился перед ними потом. Я за эти 20 минут больше потратил нервов, чем за всю игру. Я счастлив, но к сожалению судья не дал мне до конца сыграть в матче.

Этот судья удалил меня на 10 минуте в матче с "Айнтрахтом". Это самый перепуганный арбитр, которого я встречал. В моменте с первой карточкой я даже не трогал игрока, там Яремчук сфолил. Мы оба ему об этом говорили. Первую желтую он мне вообще дал с перепугу. Потом я уже никого не трогал.

В эпизоде с пенальти я прыгал в подкат, мяч попадает мне в бедро, потом в руку и продолжается игра. Тут Криштиану подбегает к судье говорит "пенальти" и тот через несколько секунд ставит 11-метровый. Все, что Криштиану говорил, он все делал. Так перегибать нельзя", – сказал Степаненко.