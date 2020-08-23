Степаненко и Свитолина, Беленюк и Беринчик поздравили украинцев с Днем флага

Сегодня представители спорта Украины, как и большинство наших граждан, также празднуют День национального флага. Некоторые наши атлеты поздравили соотечественников через соцсети. Тем временем, Александр Зинченко поделился радостным известием о появлении дочки.

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Одним из первых свою фотографию со стягом в Instagram выставил чемпион мира по греко-римской борьбе и одновременно депутат Жан Беленюк.

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Также поздравили украинцев с праздником и футболисты донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов и Тарас Степаненко, показавшие себя в форме сборной.

Даже из Монако не забыла о соотечественниках теннисистка Элина Свитолина, которая готовится к возвращению на корты осенью.

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По-разному высказались призеры Олимпийских игр 2012 года. Чемпионка Лондона-2012, шпажистка Яна Шемякина, поделилась фотографией с флагом на плечах. А призер турнира по боксу Денис Беринчик на своей страничке в Instagram поздравление наложил на видео, где он под музыку едет за рулем.

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Смотрите, как Беленюк провел экскурсию по столовой Верховной Рады:

Видео: YouTube

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