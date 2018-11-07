Степаненко: "Лучше показать хороший футбол, чем сидеть 90 минут в защите и ничего не увезти"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко заявил, что нейтрализовать сильные стороны Манчестер Сити можно только за счет грамотной игры в бороне. Команды встретятся сегодня в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция "Манчестер Сити" – "Шахтер" уже доступна на нашем сайте.

"Лучше показать хороший футбол, играть как в обороне, так и в атаке, чем сидеть 90 минут в защите, уйти с языком на плече и ничего не увезти из Манчестера. С такими командами нужно играть и не бояться.

"Манчестер Сити" – команда, которая любит играть с мячом и доминировать на поле. Мы это видели во всех матчах, которых они участвуют. Только, по-моему, "Ливерпуль" у них смог мяч дома отыграть в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

А так команда постоянно контролирует мяч, у них очень быстрые, техничные, умные футболисты, которые быстро принимают решения. Поэтому идеально, конечно, нейтрализовать их сильные стороны, сыграть грамотно в обороне и использовать свои моменты в контратаке", – сказал Степаненко.

Интересно, что в одном из интервью накануне матч наставник "горняков" Паулу Фонсека заявил, что Шахтер – это "Манчестер Сити", только в Украине. Он считает, что команды придерживаются одинакового стиля.

Сегодня "Шахтер" сыграет с главным по оценке букмекеров фаворитом нынешней Лиги чемпионов. Естественно, "горожане" фавориты и в матче с "горняками".