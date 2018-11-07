Степаненко: "Лучше показать хороший футбол, чем сидеть 90 минут в защите и ничего не увезти"

Сегодня, 16:02

Украинский футболист рассказал, как можно успешно противостоять английскому гранду

Тарас Степаненко. Фото AFP
Тарас Степаненко. Фото AFP

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко заявил, что нейтрализовать сильные стороны Манчестер Сити можно только за счет грамотной игры в бороне. Команды встретятся сегодня в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция "Манчестер Сити" – "Шахтер" уже доступна на нашем сайте.

"Лучше показать хороший футбол, играть как в обороне, так и в атаке, чем сидеть 90 минут в защите, уйти с языком на плече и ничего не увезти из Манчестера. С такими командами нужно играть и не бояться.

"Манчестер Сити" – команда, которая любит играть с мячом и доминировать на поле. Мы это видели во всех матчах, которых они участвуют. Только, по-моему, "Ливерпуль" у них смог мяч дома отыграть в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

А так команда постоянно контролирует мяч, у них очень быстрые, техничные, умные футболисты, которые быстро принимают решения. Поэтому идеально, конечно, нейтрализовать их сильные стороны, сыграть грамотно в обороне и использовать свои моменты в контратаке", – сказал Степаненко.

Интересно, что в одном из интервью накануне матч наставник "горняков" Паулу Фонсека заявил, что Шахтер – это "Манчестер Сити", только в Украине. Он считает, что команды придерживаются одинакового стиля.

Сегодня "Шахтер" сыграет с главным по оценке букмекеров фаворитом нынешней Лиги чемпионов. Естественно, "горожане" фавориты и в матче с "горняками". 
футбол, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Манчестер Сити, Тарас Степаненко

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