Степаненко рассказал о требовании Шевченко в матче со Швейцарией

Андрей Шевченко просил команду играть не только за счет длинных передач, но и с помощью коротких

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился своим мнение о матче против Швейцарии в Лиге наций. Футболист считает, что в первом тайме в действиях украинцев было много брака, но после перерыва игра наладилась. Видео голов и обзор матча Украина – Швейцария есть на нашем сайте.

"В первом тайме швейцарцы удачно применяли прессинг. В наших действиях было много брака. Но после перерыва мы уже часто доставались ворот соперника и создавали моменты.

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Это не вопрос взаимопонимания, дело в том, что тренерский штаб ставит нам задачу играть не только за счет длинных передач, но и с помощью коротких, не бояться этого. Мы открывались, пытались это делать, но не всегда все получалось. В этом есть заслуга соперника, но мы справились. Нужно время, чтобы между игроками были взаимопонимания и подстраховка", – цитирует Степаненко официальный сайт УАФ.

Ранее победу сборной Украины прокомментировал Андрей Шевченко. Наставник украинской сборной похвалил дебютантов и заявил, что все его решения себя оправдали.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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