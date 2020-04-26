Стерилизация футбола: врачи рассказали, в каких условиях будет играть Месси, чтобы не заразиться

Газон, мяч и другие атрибуты игры будут стерилизоваться до матча, в перерыве и после поединков чемпионата Испании

Глава ассоциации футбольных врачей Испании Рафаэль Рамос рассказал, каким образом будет продолжаться сезон в Ла Лиге и Сегунде в связи с пандемией коронавируса. Месси, Лунин и другие футболисты после возобновления соревнований будут играть дезинфицированным мячом на дезинфицированном поле. Ранее мы писали, что в Германии футболистов заставят играть в специальных масках.

"Риска распространения вируса не будет. Газон, мяч и остальные вещи стерилизуют до матча, в перерыве и после поединка. Когда дезинфицированный мяч катится по стерилизованному газону – заразиться тяжело, – цитирует главу ассоциации футбольных врачей Испании издание El Pais. – Все изменится. Игроки на угловых не будут друг друга хватать и обниматься. Любой футболист, который будет допущен к соревнованиям, будет отмечен как "свободный от коронавируса". К стадионам применяется такое же правило"

Рафаэль Рамос. Фото – El Pais

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Ранее мы писали, чтов Испании прибегнут к жестким мерам, если игроки или клуб откажутся играть, опасаясь заразиться коронавирусом. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас грозит клубам техническими поражениями.

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