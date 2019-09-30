Сто секунд на гол: в Бразилии футбольный матч завершился со счетом 56:0

Футболистки "Фламенго" покуражились в матче штата Рио против «Греминьо де Космос»: смотрите видео и фото

Девушки из "Фламенго" забили 56 мячей / Фото: Twitter

В Бразилии произошло событие, которое войдет в историю мирового футбола. Женская команда "Фламенго" взяла верх над "Греминьо де Космос" со счетом 56:0. Матч проходил в рамках чемпионата штата Рио. Официальный Twitter "Фламенго" сообщает, что это самый крупный счет в истории лиги. И второй разгром – в истории мирового футбола.

Нападающая Флавия забила 14 голов в ворота "Греминьо". А в среднем на один забитый мяч у футболисток "Фламенго" уходило ровно 100 секунд.

Отметим, что самым крупным официально зафиксированным счетом в истории футбола является результат в игре чемпионата Мадагаскара, состоявшейся 31 октября 2002 года между командами "Адема" и "Л’Эмирн" и завершившейся со счетом 149:0 в пользу хозяев. Однако в том матче гости целенаправленно забивали в свои ворота в целях протеста против арбитра.

Реклама

На втором месте по результативности до сих пор был матч отборочного турнира ОФК к чемпионату мира 2002 года между сборными Австралии и Американского Самоа, состоявшийся 11 апреля 2001 года. Он завершился победой хозяев со счетом 31:0.

Как мы писали ранее, форвард "Баварии" установил новый рекорд результативности на старте чемпионата Германии. Польский нападающий Роберт Левандовски забил 10 голов в стартовых шести матчах Бундеслиги – это лучший результат в истории первенства Германии.

Также сообщалось, что капитан "Манчестер Сити" под надзором Зинченко установил уникальный рекорд Премьер-лиги. Полузащитник "горожан" Давид Сильва быстрее всех достиг отметки в 200 побед в чемпионате Англии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама