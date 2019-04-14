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Стоило просто убрать Моуринью: Погба побил свой же рекорд результативности

Сегодня, 11:05

Поль Погба подтверждает статус лидера "Манчестер Юнатед"

Поль Погба
Поль Погба. Фото: AFP

В 34-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле со счетом 2:1 нанес поражение "Вест Хэму". Лидер "красных дьяволов" Поль Погба сделал дубль в матче. В текущем сезоне АПЛ 26-летний француз забил 13 голов и сделал 9 голевых передач, тем самым игрок сборной Франции набрал 22 очка по системе "гол+пас".

Таким образом, Погба побил свой рекорд по этому показателю за сезон в чемпионате. Напомним, что предыдущий лучший результат хавбека был в сезоне-2015/16, когда в составе "Ювентуса" француз набрал 20 очков по системе "гол+пас" в чемпионате Италии.

Отметим, что Погба забил 10 голов и сделал шесть ассистов после ухода из команды тренера Жозе Моуринью, с которым у игрока был конфликт.

В целом же француз в текущем сезоне провел 41 встречу во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 11 результативных передач.

Интересно, что семь своих мячей Погба забил с пенальти. В истории "Манчестер Юнайтед" чаще с пенальти забивал только голландский нападающий Руд ван Нистелрой (8 мячей) в сезоне 2002/03. Кстати, после матча с "Вест Хэмом" Манчестер Юнайтед" установил клубный рекорд по количеству заработанных пенальти за сезон.

Ранее мы писали, что "Реал" и "МЮ" готовят грандиозный обмен футболистами на десятки миллионов евро. Французский нападающий Поль Погба может перейти в испанской клуб в обмен на Рафаэля Варана и Гарета Бейла, которые вместе стоят 150 млн евро.

Также сообщалось, что агент начал работу по трансферу Погба в "Реал", "МЮ" готовит контрплан. Погба считает испанский клуб – лучшим местом для продолжения карьеры.

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Поль Погба

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Источники:

СЭ , Сегодня|Спорт

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