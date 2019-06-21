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Стоимость десяти самых дорогих футболистов Украины выросла на 40 миллионов евро

21 июня, 18:21

В списке самых дорогих украинских футболистов лидируют трое – Зинченко, Ярмоленко и Цыганков

Виктор Цыганков прибавил в цене 12 миллионов евро
Виктор Цыганков прибавил в цене 12 миллионов евро. Фото: Instagram

Портал transfermarkt обновил оценочную трансферную стоимость украинских футболистов. Лидируют три игрока – Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко выступают в Англии, Виктор Цыганков играет в чемпионате Украины. Стоимость футболистов, которые вошли в ТОП-10, в сумме выросла на 40 миллионов евро!

Виктор Цыганков стал самым дорогим футболистом чемпионата Украины

Больше других прибавили в цене Александр Зинченко (13 млн), Виктор Цыганков (12) и Руслан Малиновский (8,5). Снизилась стоимость Евгения Коноплянки (3,5 млн) и Андрея Ярмоленко (3).

Рейтинг ТОП-10 самых дорогих украинских футболистов:

№№футболистклубмлнрост млн
1Андрей Ярмоленко"Вест Хэм", Англия20-3
2Александр Зинченко"Манчестер Сити", Англия20+13
3Виктор Цыганков"Динамо", Украина20+12
4Руслан Малиновский"Генк", Бельгия12,5+8,5
5Марлос"Шахтер", Украина110
6Тарас Степаненко"Шахтер", Украина10+1
7Ярослав Ракицкий"Шахтер", Украина10+1,5
8Андрей Лунин"Реал", Испания7,5+4
9Евгений Коноплянка"Шальке", Германия6,5-3,5
10Виктор Коваленко"Шахтер", Украина6+1
10Виталий Миколенко"Динамо", Украина6+5,8

Напомним, что сегодня Александр Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити". Теперь 22-летний игрок связан контрактными обязательствами с английским клубом до лета 2024 года. В прошлом сезоне Зинченко провел в составе "МанСити" 29 матчей - забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. 

Ранее Зинченко дал мастер-класс детям в Манчестере:

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Тег футболист, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Виктор Цыганков

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Сегодня|Спорт

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