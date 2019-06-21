Стоимость десяти самых дорогих футболистов Украины выросла на 40 миллионов евро
В списке самых дорогих украинских футболистов лидируют трое – Зинченко, Ярмоленко и Цыганков
Портал transfermarkt обновил оценочную трансферную стоимость украинских футболистов. Лидируют три игрока – Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко выступают в Англии, Виктор Цыганков играет в чемпионате Украины. Стоимость футболистов, которые вошли в ТОП-10, в сумме выросла на 40 миллионов евро!
Виктор Цыганков стал самым дорогим футболистом чемпионата Украины
Больше других прибавили в цене Александр Зинченко (13 млн), Виктор Цыганков (12) и Руслан Малиновский (8,5). Снизилась стоимость Евгения Коноплянки (3,5 млн) и Андрея Ярмоленко (3).
Рейтинг ТОП-10 самых дорогих украинских футболистов:
|№№
|футболист
|клуб
|млн
|рост млн
|1
|Андрей Ярмоленко
|"Вест Хэм", Англия
|20
|-3
|2
|Александр Зинченко
|"Манчестер Сити", Англия
|20
|+13
|3
|Виктор Цыганков
|"Динамо", Украина
|20
|+12
|4
|Руслан Малиновский
|"Генк", Бельгия
|12,5
|+8,5
|5
|Марлос
|"Шахтер", Украина
|11
|0
|6
|Тарас Степаненко
|"Шахтер", Украина
|10
|+1
|7
|Ярослав Ракицкий
|"Шахтер", Украина
|10
|+1,5
|8
|Андрей Лунин
|"Реал", Испания
|7,5
|+4
|9
|Евгений Коноплянка
|"Шальке", Германия
|6,5
|-3,5
|10
|Виктор Коваленко
|"Шахтер", Украина
|6
|+1
|10
|Виталий Миколенко
|"Динамо", Украина
|6
|+5,8
Напомним, что сегодня Александр Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити". Теперь 22-летний игрок связан контрактными обязательствами с английским клубом до лета 2024 года. В прошлом сезоне Зинченко провел в составе "МанСити" 29 матчей - забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.
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