Стоимость десяти самых дорогих футболистов Украины выросла на 40 миллионов евро

В списке самых дорогих украинских футболистов лидируют трое – Зинченко, Ярмоленко и Цыганков

Виктор Цыганков прибавил в цене 12 миллионов евро. Фото: Instagram

Портал transfermarkt обновил оценочную трансферную стоимость украинских футболистов. Лидируют три игрока – Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко выступают в Англии, Виктор Цыганков играет в чемпионате Украины. Стоимость футболистов, которые вошли в ТОП-10, в сумме выросла на 40 миллионов евро!

Виктор Цыганков стал самым дорогим футболистом чемпионата Украины

Больше других прибавили в цене Александр Зинченко (13 млн), Виктор Цыганков (12) и Руслан Малиновский (8,5). Снизилась стоимость Евгения Коноплянки (3,5 млн) и Андрея Ярмоленко (3).

Рейтинг ТОП-10 самых дорогих украинских футболистов:

№№ футболист клуб млн рост млн 1 Андрей Ярмоленко "Вест Хэм", Англия 20 -3 2 Александр Зинченко "Манчестер Сити", Англия 20 +13 3 Виктор Цыганков "Динамо", Украина 20 +12 4 Руслан Малиновский "Генк", Бельгия 12,5 +8,5 5 Марлос "Шахтер", Украина 11 0 6 Тарас Степаненко "Шахтер", Украина 10 +1 7 Ярослав Ракицкий "Шахтер", Украина 10 +1,5 8 Андрей Лунин "Реал", Испания 7,5 +4 9 Евгений Коноплянка "Шальке", Германия 6,5 -3,5 10 Виктор Коваленко "Шахтер", Украина 6 +1 10 Виталий Миколенко "Динамо", Украина 6 +5,8

Напомним, что сегодня Александр Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити". Теперь 22-летний игрок связан контрактными обязательствами с английским клубом до лета 2024 года. В прошлом сезоне Зинченко провел в составе "МанСити" 29 матчей - забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.

Ранее Зинченко дал мастер-класс детям в Манчестере:

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