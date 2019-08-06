Фото: А. Пономаренко

Столица пива, шоколада и картофеля фри: мифы сказочного Брюгге глазами корреспондента "Сегодня" Пономаренко Алексей https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5 2019-08-06T20:19:00+03:00 Футбол В бельгийском городе можно попробовать 600 различных сортов пива - фанаты "Динамо" будут в восторге

Как человек, увернувшийся от всех велосипедистов в Брюгге (кто знал, что все эти дорожки на каждой улице -для них?!), могу поделится проверкой нескольких мифов о Бельгии, где сегодня свой первый матч в квалификации Лиги чемпионов проведет киевское "Динамо". Смотреть матч "Брюгге" – "Динамо" можно на ТВ в прямом эфире.

Онлайн матча "Брюгге" – "Динамо" в Лиге чемпионов

В Брюгге самый вкусный в мире картофель-фри

Тут даже музей по этому поводу открыли, вход в Frietmuseum 7 евро. Ну вы же понимаете. Семь евро. За посмотреть на картошку. Мы к такому еще не готовы. Вдохнул разносящийся по музею знакомый аромат, да и пошел себе. За те же деньги с экспонатами можно и лично познакомиться: Friet на улице – 4 евро порция + 1 соусы. И в кафе к пиву ее как комплимент приносят. И на обед в отеле. Молодец, Брюгге, придумали себе фишку. Но если пробовал нашу украинскую картошечку, понимаешь, что это лишь маркетинг.

В Бельгии все в шоколаде

В Брюгге, если буквально, да. Шоколад шоп, кафе, сувениры, шоколад, кафе, вафли. Умножить на 25. Примерно такое чередование заведений на первом этаже построек в старой, юнесковой части Брюгге. Из извращений понравилась банка сардин: каждая шоколадная рыбка в фольге, блестит своей чешуей в глаза китайских туристов. Все-таки их, да, много.

Ну а переносное "в шоколаде" мне выдали, когда отказались выдать пакет для купленной футболки. Я им, вы че, хоть кулечек какой-нибудь. А они – не, у тебя ж есть рюкзак, экология. От другого отталкивается мышление у людей.

В пивных Брюгге по сто сортов пенного

Горько это признавать, но да. И для каждого типа пива – бокал своей формы. Если садится компания, стол превращается в чемпионат стекла. Тем более, когда кельнер подбадривает: "А, вы из Киева? Не волнуйтесь, завтра забьете минимум три. 3:1 в вашу будет". Самый причудливый бокал – для пива квак: колба в деревянной подставке с ручкой, поскольку сама колба на столе не устоит.

Реклама

Встретилась в Брюгге пивная, где предлагают 600 сортов пива. Большинство берут ознакомительный сет за 10 евро: дощечка с четырьмя совсем маленькими бокальчиками и горсткой снеков. С детьми, все нормально, им тоже дают попробовать (не только снеки).

Кстати, и в пивных, и в меню просто кафе часто градация: "пиво" и "специальное пиво". Оно от 7 крепости. И таких сортов немало. Прямо из фильма "Берегись автомобиля": "Налей им наше, специальное...".

И бонус для ценителей культового кино "Залечь на дно в Брюгге"

"Он пошел в боулинг. Но ведь ты понимаешь, что в Брюгге не может быть боулинга?!".

Была там такая фраза. На тему средневековой сказочности Венеции Севера, но оторванности от движа сейчас. И боулинга в самом Брюгге таки нет. Ближайший – в предместье, через забор от стадиона "Ян Брейдель", где играет "Брюгге". И там же аквапарк.

Один из героев фильма выбросился из башни Белфорт на асфальт, но так пролететь он не мог, потому что башня ступенчатая.

Вот это проверить не получилось. В хорошем смысле этого слова. Да, башня ступенчатая, но траекторию нужно оценивать сверху. Занимаем очередь на восхождение. Подняться на главный архитектурный символ Брюгге хочет еще две сотни людей. По пути очереди заботливо выставлены таблички: вам остался 1 час, 45 минут и тд. Мимо проходят руссотуристо: "Это что, очередь в туалет?". Во внутреннем дворе башни – концертная площадка с трибункой, мило. Ну вот, платим 12 евро и вперед на 366 ступенек. Правильно они в фильме орали на тучных американцев: не всем надо лезть на Белфорт. Узкая винтовая, встречное движение и люди с удовольствием пропускают друг друга – чтобы остановиться, передохнуть. Уже вверху, но смоделировать полеты нельзя – на башенные проемы натянута сетка. Может как раз после фильма. Остается оглядеть весь Брюгге и немножко присесть, когда в метре от тебя начинают бить многотонные колокола.

"Если бы я родился на ферме и был дебилом, мне бы мог понравится Брюгге".

Весь фильм герои спорят – этот город сказочный или скучный. Что сказать. Все эти домишки, улочки и каналы, Микеланджело, Босх и, в конце концов, вафли с двумя шариками мороженого. На два дня – точно сказочный.

Накануне этой встречи киевляне во Львове обыграли "Львов", отгрузив сопернику три гола – дубль оформил Буяльский, еще один мяч на счету Карлоса Де Пены. Это была третья победа подряд в трех стартовых матчах сезона. Ранее "Динамо" одолело "Карпаты" в Премьер-лиге и "Шахтер" в Суперкубке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама