"Стою в саду, заняться вообще нечем": игрок Реала недоволен карантином

Нападающий "Реала" Карим Бензема пожаловался на безделье во время паузы в чемпионате Испании. Ранее мы писали, что функционер бразильского клуба заразился коронавирусом – недавно он встречался с президентом "Реала".

"Мне не нравится жизнь на карантине. Стою в саду, заняться вообще нечем. Всем пока, – сказал Бензема в истории Instagram.

Отметим, в мадридском клубе ввели 14-дневный карантин после того, как стало известно, что один из игроков баскетбольной команды заражен коронавирусом.

12 марта было объявлено о двухнедельной остановке в розыгрыше Ла Лиги. На данный момент в Испании зафиксировано 5232 случая заражения коронавирусом, 133 оказались смертельными.

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Также мы сообщали, что чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса. Английская Премьер-лига и турниры, проходящие под эгидой Английской футбольной лиги, будут приостановлены как минимум до 4 апреля.

Кстати, НБА потеряет полмиллиарда – заокеанская лига может понести грандиозные убытки, но надеется доиграть. Комиссар Национальной ассоциации считает, что финальная серия может пройти в июле или в конце июля.

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