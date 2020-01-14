"Страдания закончились": реакция фанатов на увольнение Вальверде из "Барселоны"

Эрнесто Вальверде / Фото: Reuters

Реклама

Эрнесто Вальверде отправлен в отставку с поста главного тренера "Барселоны". Болельщики весьма эмоционально встретили эту новость. Специалист по ходу всего сезона подвергался критике со стороны сторонников каталонцев.

Читайте также: "Барселона" после увольнения Вальверде назначила фаната шахмат, который обожает тотальный контроль

"Вальверде должен был быть уволен еще 1 год, 9 месяцев и 3 дня назад, но лучше поздно, чем никогда", — написал в Twitter один из болельщиков.

"У меня нет слов, чтобы описать мое облегчение. Страдания закончились. Вальверде слишком долго терроризировал и разрушал мечты фанатов "Барселоны". Он задержался, не должен был оставаться дольше, чем сезон", – отметил еще один из поклонников клуба.

"Я просто скажу, что Вальверде проделал потрясающую работу в первом сезоне. Почти на 10 баллов. Мы были действительно тонущим кораблем, и он как бы стабилизировал нас. Но с тех пор он был вне этого уровня. Его увольнение опоздало на 18 месяцев. Адиос, мистер", – заявил фанат.

Кстати, "Барселона" рассчитывала заменить Вальверде на Хави, но бывший игрок сборной Испании предпочел сосредоточиться на работе в катарском "Аль-Садде". Он готов возглавить каталонцев, но летом.

Смотрите, как "Барселона" обыграла в Лиге чемпионов "Интер"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама