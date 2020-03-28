"Странно это": Милевский рассказал, почему ему приходится играть в разгар пандемии коронавируса

В Европе футбол продолжается только в белорусском чемпионате, где пока что COVID-19 не боятся

Украинский лидер бресткого "Динамо" Артем Милевский поделился странными ощущениями в связи с тем, что Беларусь единственная в Европе не остановила национальное футбольное первенство в условиях пандемиии коронавируса. Напомним, во втором туре белорусской "вышки" Милевский принес Бресту победу над "Слуцком".

"Особо ничем не занимаюсь: смотрю передачи, фильмы, сериалы. Скучно, конечно, – признался каналу "Трендец" Артем Милевский. – Смотрю сейчас все серии Джеймса Бонда. Весь мир на карантине, опасаюсь и я, и ребята, которые у нас. Принимаем какие-то пилюли, какие-то таблетки, ставим капельницы. Все это очень плохо, все ждут, когда это закончится"

Артем Милевский / Фото: Instagram

"Поскольку у нас еще не остановили футбол, тренируемся на базе. Поэтому нам нет смысла поддерживать какую-то форму дома. Странно, что играем только одни мы. У нас есть контракты и обязательства перед нашим президентом и футбольной лигой. Клубные врачи помогают, коллектив у нас хороший. Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что и продолжаем свое дело", – добавил Артем Милевский

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РанееАлиев предложил Милевскому заработатьна продаже защитных масок итальянцам. Если до этого друг Мили назвал коронавирус фейком, то теперь задумался о том, как на нем можно нажиться.

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Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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