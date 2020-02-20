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"Странно все это": Месси впервые высказался об исключении "Манчестер Сити" из еврокубков

20 февраля, 09:45

Обладателя "Золотого мяча" удивила строгость УЕФА по отношению к английскому клубу

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси впервые прокомментировал решение УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от еврокубков на два года за финансовые махинации. Напомним, с 2012 по 2016 год "горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.

"Меня очень удивила эта новость, поскольку никто не думал, что такое возможно, – признался Лионель Месси. – "ПСЖ" раньше в похожей ситуации заплатил только штраф, но я точно не помню, как все было. Будет странно, если "Манчестер Сити" в итоге не будет играть в Лиге чемпионов, учитывая уровень их футболистов и деньги, какие тратит клуб"

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Если "Манчестер Сити" не сможет добиться в суде снятия дисквалификации на участие в еврокубках, клубу предрекают массовый исход ведущих футболистов, в частности, партнера Лионеля Месси по сборной Аргентины Серхио Агуэро.

"Стоит ли "Барселоне" попытаться купить Агуэро, если он захочет покинуть "Сити"? Не знаю, что будет в такой ситуации. Но если команда не будет участвовать в Лиге чемпионов, многие игроки могут задуматься об уходе. Это очень привлекательный турнир, и два года без него могут сказаться на клубе", – отметил Месси

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УЕФА Манчестер Сити Лионель Месси fair play

Источник: El Mundo Deportivo

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