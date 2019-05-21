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Странное удаление близнеца и обмен голами за 6 минут: обзор матча "Арсенал" – "Олимпик"

21 мая, 22:28

Ничья между клубами нижней шестерки чемпионата Украины обострила борьбу за сохранение прописки в "вышке"

Матч 30-го тура чемпионата Украины "Арсенал" – "Олимпик" завершился вничью 1:1, обострив борьбу за выживание в нижней шестерке УПЛ. "Арсенал" после этого результата – 11-й, "Олимпик" – 9-й. При этом за два тура до финиша оба клуба рискуют вылететь в Первую лигу. 

В игре с "Олиимпиком" 23-летний полузащитник "Арсенала" Вячеслав Танковский, за спиной у которого выступления в "Шахтере" и "Мариуполе", отметился своим первым в карьере голом в Премьер-лиге. Еще одним запоминающимся событием матча стало удаление игрока "Олимпика" – одного из братьев-близнецов Пасичей, Геннадия, успевшего схлопотать две желтые карточки в течение двух минут, крайне грубо сыграв в ситуациях, явно не требовавших того. 

Обзор матча "Арсенал" – "Олимпик" (1:1)

  • "Арсенал-Киев" – "Олимпик" – 1:1
  • Голы: Танковский (31) — Дийе (25)
  • "Арсенал-Киев": Пидкивка - Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак - Домбровский, Липартия (Ориховский, 70) - Калитвинцев, Танковский, Мудрик (Мисси Мезу, 55) - Ковпак
  • "Олимпик": Крынский - Ксенз, Гришко, Цымбалюк, Клименчук (Кольцов, 66) - Гай, Политыло - Г. Пасич, Тейшейра (Сондей, 90+1), Вантух - Дийе (Дегтярев, 84)
  • Предупреждения: Дубинчак, Калитвинцев, Башлай – Г. Пасич, Клименчук
  • Удаление: Пасич (54) 

В среду, 22 мая, в центральном матче 30-го тура УПЛ "Шахтер" примет в Харькове "Динамо". Как мы писали ранее, самый дорогой игрок "Шахтера" не сыграет против киевлян. Виной тому – травма, полученная Исмаили в поединке с "Зарей".

Также сообщалось, что с чемпионством "Шахтер" в Харькове поздравят Maruv, Гайтана и Оля Полякова. Поединок "горняков" с "Динамо" в среду начнется в 19:36. В этом времени отражен год основания "Шахтера"

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Тег чемпионат Украины, Арсенал Киев, Олимпик Донецк

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Сегодня|Спорт

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