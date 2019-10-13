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Страсти по Лунину: "Реал" заберет украинца у Роналдо и отдаст в бывший клуб Зозули

13 октября, 17:28

"Вальядолид" до сих пор не дал украинскому вратарю ни одной игровой минуты. В "Реале" решили: надо что-то делать

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Instagram

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, находящийся на правах аренды в "Вальядолиде", может продолжить карьеру в другом испанском клубе – "Бетисе", сообщает GOL digital. "Реал" попытается преждевременно разорвать контракт об аренде 20-летнего вратаря в "Вальядолиде", принадлежащем знаменитому Зубастику Роналдо, и найти Лунину другой клуб, где ему гарантируют игровое время.

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Потенциально новым клубом лучшего вратаря молодежного ЧМ-2019 является "Бетис", который и раньше интересовался Луниным. Дело в том, что "Бетис" так и не смог найти достойную замену Пау Лопесу, который перешел в "Рому". Ставка на Хоэля Роблеса не сработала, а второй вратарь Дани Мартин не тянет на основного. Роблеса попытаются продать в зимнее трансферное окно.

Добавим, что в свое время в "Бетисе" так и не дали заиграть другому украинскому футболисту – Роману Зозуле.

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Лунин же пока так и не дебютировал за "Вальядолид", куда перебрался летом, продолжая полировать скамейку запасных этой команды. При этом после 8 туров чемпионата Испании "Реал", которому принадлежит украинский вратарь, занимает первое место, "Вальядолид", где он пребывает в качестве арендованного игрока, идет 13-м, а потенциально новый клуб Андрея "Бетис" сейчас находится на 16-й строчке турнирной таблицы Примеры.

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Напомним, ранее тренер "Вальядолида" озвучил печальные новости для Лунина. "Мы полностью уверены в Масипе. Лунин хорошо тренируется и усложняет выбор, но если ничего неожиданного не произойдет, ему придется ждать свой шанс. Масип продолжит быть номером один", – заявил Серхио Гонсалес.

Смотрите сейвы Лунина на тренировках

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины чемпионат Испании Реал Мадрид Вальядолид Бетис Андрей Лунин

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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