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Страсти по Супряге: агент ответил Шацких на фразу о том, что Владислав – не Роналду

22 июля, 16:53

Представитель чемпиона мира поблагодарил помощника Хацкевича за мотивирующее интервью

В финале молодежного ЧМ Супряга забил два мяча корейцам
В финале молодежного ЧМ Супряга забил два мяча корейцам. Фото: AFP

Агент Владислава Супряги Иван Пироженко саркастически ответил одному из тренеров "Динамо" Максиму Шацких на упреки в адрес футболиста. Накануне Супряга, которого столичный клуб арендовал в "Днепр-1", сделал хет-трик в контрольном матче с "Ворсклой" (4:3). По этому поводу Пироженко написал у себя в Facebook: "Хотим отдельно поблагодарить тренера по нападающим "Динамо" Киев Максима Александровича Шацких за его мотивирующие интервью и за подготовку Владислава".

Обзор матча "Ворскла" – "Днепр-1" (3:4) с хет-триком Супряги

Напомним, ранее в "Динамо" рассказали, почему не нашли места в составе герою чемпионата мира. "Супряга - не Роналду" – заявил ассистент главного тренера киевлян Максим Шацких, попутно раскритиковав агента Супряги, а самому парню посоветовав спать с мячом. "Он должен дополнительно с себя спрашивать, требовать, только тогда он будет расти. А не приехать, потренироваться 1,5-2 часа - и на этом все закончилось. Талант быстро пропадет, ничего не будет", – предупреждал Максим Шацких Супрягу, забившего два мяча в финале молодежного ЧМ с Южной Кореей.

Кстати, не так давно мы писали о жизни девушки Супряги вне "Динамо": в эротическом белье она занялась рекламой и открыла смысл жизни. Даша Савина нашла, чем занять себя, после того, как героя молодежного ЧМ отправили в аренду в "Днепр-1".

Также сообщалось, что чемпионов мира Супрягу и Булецу отдубасили в Днепре: появилось видео. Футболистам надавали мощных подзатыльников и наставили синяков их собственные одноклубники во время так называемого "коридора" - новички пробегали между выстроившимися в два ряда игроками "Днепра-1", а те применяли к ним порой весьма небезобидное рукоприкладство. Ритуал-ритуалом, однако Супряга, скривившись от боли, еще долго держался за раненую спину.

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Тег Динамо Киев, Днепр-1, Владислав Супряга

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Динамомания

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