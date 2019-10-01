Стремление ко "дну": "Манчестер Юнайтед" повторил антирекорд 30-летней давности

/ Фото: AFP

В поединке чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Арсенал" у себя дома. "Красные дьяволы" упустили победу на "Олд Траффорд", сыграв со счетом 1:1. Мы вели онлайн матча "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал".

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После этого команда Сульшера занимает 10 место в турнирной таблице, набрав девять очков. Таким образом, "красные дьяволы" повторили антирекорд сезона-1989/90. Тогда команда Алекса Фергюсона также набрала 9 очков в первых 7 турах чемпионата и в итоге финишировала на 13-м месте.

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Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов. Фаворитом на пост нового наставника клуба является бывший тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Также на работу в "Юнайтед" претендует бывший наставник "ПСЖ" и "Бордо" Лоран Блан.

В последнем матче Манчестер Юнайтед проиграл "Вест Хэму", в составе которого забитым мячом отличился наш Андрей Ярмоленко, оставив в дураках самого дорогого защитника планеты.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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