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Рекордсмен по сумме трансфера Неймар стремительно теряет в цене

19 декабря, 21:55

Бразильский игрок уже не стоит больших денег

Неймар

Неймар / Фото: AFP

Бразильский форвард "ПСЖ" Неймар серьезно подешевел после первой части сезона.

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Портал Transfermarkt снизил ориентировочную стоимость игрока на 20 миллионов евро. Таким образом, его цена упала со 180 до 160 миллионов.

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В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, где забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. Часть сезона футболист пропустил из-за травм. Ранее футболист перешел из "Барселоны" за 222 миллиона евро, что является рекордом в футболе.

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Также потерял в цене и его партнер по команде, 32-летний уругвайский форвард "ПСЖ", Эдинсон Кавани, который теперь оценивается в 25 миллионов. В текущем сезоне Кавани провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, где забил три мяча.

Кстати, "ПСЖ" хочет расстаться с Неймаром и сбросил цену на него почти вдвое. Бразильская звезда футбола хочет уйти в "Барселону", но вот хотят ли его видеть в Каталонии?

Ранее был назван самый обсуждаемый футболист года в Twitter. Звезды "Барселоны" и "Ювентуса" Месси и Роналду остались за спиной у Неймара, который в 2019-м почти не забивал.

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чемпионат Франции псж Неймар

Источник: Transfer Market Web

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