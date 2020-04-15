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Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram

15 апреля, 22:30

Александр Трикиша

Супруга украинского футболиста записала необычное эротическое видео

Одиозная жена украинского футболиста турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка Ирина записала провокационное видео для Instagram, на котором она полностью раздевается под соблазняющую музыку. Правда, на видео есть одна изюминка – в кадре присутствует не сама девушка, а ее тень. Тем не менее, даже по силуэту красавицы можно любоваться ее идеальными формами. Ранее Ирина Морозюк записала чумовое видео с туалетной бумагой.

Под видео Ирина рассказала, что в молодости весила 42 кг, а когда ее вес дошел до 50 кг, она решила сесть на диету, но тальк сделала себе хуже.

"Рецепт красивого тела я нашла чуть больше двух лет назад. Первое – это я сменила стиль тренировок. И начала не отказывать себе в еде! Понимание, что могу съесть все что хочу на психологическом уровне, избавило меня от постоянного желания что-нибудь сожрать.

Я далеко не идеальна, но знаю одно правило: если ты хочешь, чтобы результат был долговечным, все должно быть постепенно и без вреда себе, физически и психологически", – написала Морозюк.

INSTAGRAM

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Перед этим жена экс-капитана "Динамо" показала, как с помощью вздоха сделать мужчину счастливым. После победы над коронавирусом девушка принялась за старое – новое эпатажное видео Ирины Морозюк.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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стриптиз девушка танец WAGs Ирина Морозюк

Источник: Сегодня|Спорт

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