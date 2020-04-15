Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram

Одиозная жена украинского футболиста турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка Ирина записала провокационное видео для Instagram, на котором она полностью раздевается под соблазняющую музыку. Правда, на видео есть одна изюминка – в кадре присутствует не сама девушка, а ее тень. Тем не менее, даже по силуэту красавицы можно любоваться ее идеальными формами. Ранее Ирина Морозюк записала чумовое видео с туалетной бумагой.

Под видео Ирина рассказала, что в молодости весила 42 кг, а когда ее вес дошел до 50 кг, она решила сесть на диету, но тальк сделала себе хуже.

"Рецепт красивого тела я нашла чуть больше двух лет назад. Первое – это я сменила стиль тренировок. И начала не отказывать себе в еде! Понимание, что могу съесть все что хочу на психологическом уровне, избавило меня от постоянного желания что-нибудь сожрать. Я далеко не идеальна, но знаю одно правило: если ты хочешь, чтобы результат был долговечным, все должно быть постепенно и без вреда себе, физически и психологически", – написала Морозюк.

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Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Перед этим жена экс-капитана "Динамо" показала, как с помощью вздоха сделать мужчину счастливым. После победы над коронавирусом девушка принялась за старое – новое эпатажное видео Ирины Морозюк.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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