Стрижет овец и косит траву: звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" преобразился на карантине

Неожиданный простой из-за пандемии коронавируса вынуждает многих спортсменов находить себе новые занятия. Знаменитый футболист "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани открыл в себе скрытые таланты в родном Уругвае. Его клуб досрочно стал чемпионом Франции, а сезон решили не возобновлять. Хотя во вторник во Франции изменили решение футбольных боссов о завершении чемпионата.
33-летний нападающий уехал домой, где вовсю ушел в сельское хозяйство. Спортсмен довольно подробно сообщает о своих новых увлечениях. На днях Эдинсон взялся косить траву,и делал это довольно специфически.
Также Кавани подружился с животными, хотя и держится с ними на дистанции.
А теперь вот стало известно, что футболист взялся даже за стрижку овец!
Ранее Эдинсон был женат на Марии, от которой у него есть два сына – 2011 и 2013 годов рождения. Позже он разошелся с супругой, а в 2019 году его нынешняя подруга родила дочь. Сейчас у спортсмена есть достаточно времени, чтобы уделить его семье.
В феврале Кавани отказался переходить в "Барселону".
Смотрите, как Эдинсон забивал в форме "ПСЖ" еще в прошлом году
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