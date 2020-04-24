Суд Испании приговорил двух экс-футболистов к тюремному заключению

Антонио Амайя и Хавьер Торрес получили по году заключения за договорные матчи

Два бывших футболиста испанского "Бетиса" Антонио Амайя и Хавьер Торрес наказаны лишением свободы на один год за участие в договорных матчах. Об этом говорится в решении суда города Наварра, которое цитирует портал Navarra.com. Амайя и Торрес были признаны виновными по делу о двух договорных матчах в сезоне-2013/14. Футболисты получали денежное вознаграждение от "Осасуны" за обеспечение нужного сопернику результата. В итоге суд не только принял решение отправить игроков за решетку на год, но также отстранить их от футбольной деятельности на два года и оштрафовать на 900 тысяч евро.

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Отмечается, что экс-президент "Осасуны" Мигель Таверна и спортивный директор клуба Хесус Перальта проведут под стражей по шесть лет и шесть месяцев.

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Кстати, в Испании планируют принять шокирующее решение о текущем сезоне. В стране до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия.

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