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Суд превращается в цирк: обвиняющая Неймара в изнасиловании девушка потеряла телефон с уликами

20 июня, 12:12

Ранее девушка заявила, что у нее украли планшет, на котором хранились доказательства преступления

Нажила Триндади
Нажила Триндади. Фото: AFP

Модель Нажила Триндади, которая обвинила нападающего "Пари-Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании, не сумела предоставить улики полиции, сообщает L’Equipe. По сведениям издания, девушка заявила полицейским, что потеряла телефон. По ее словам, в телефоне была переписка с футболистом. Напомним, что Неймар уже подал встречный иск о клевете.

Ранее Нажила заявила, что у нее украли планшет, в котором хранилось видео, доказывающее вину Неймара. Сейчас с девушкой работает уже четвертый адвокат – предыдущие три отказались представлять интересы потерпевшей из-за нестыковок, а также факта того, что она призналась в сексе по обоюдному согласию.

Кстати, ранее сам Неймар на допросе признался, что бил бразильскую модель. Но он утверждает, что интим и шлепки были по согласию.

Триндади ранее заявляла, что Неймар изнасиловал ее в одном из отелей Парижа 15 мая. О встрече они договорились через Instagram, футболист оплатил девушке перелет из Бразилии и проживание в отеле. Триндади утверждала, что Неймар находился в состоянии опьянения и вел себя жестоко.

"Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, чтобы похвастаться перед друзьями. Неймар был пьяным и обкуренным. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму", – так модель прокомментировала свою версию дела об "изнасиловании" ее Неймаром.

Неймар входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов мира:


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Тег футболист, изнасилование, Неймар

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