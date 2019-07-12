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Суд в Лозанне оставил в силе десятилетнее отстранение албанского клуба от еврокубков

12 июля, 21:14

Самый титулованный футбольный клуб Албании последних лет "Скендербеу" наказан за договорные матчи

Албанский клуб "Скендербеу " надолго остался без еврокубков
Албанский клуб "Скендербеу " надолго остался без еврокубков.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение УЕФА об отстранении албанского "Скендербеу" от еврокубков сроком на 10 лет. Данное решение было вынесено 29 марта 2018 года. Слушания по делу состоялись 16 апреля.  "Скендербеу" признан виновным в участии в двух договорных матчах в отборе Лиги чемпионов и двух – в групповой стадии Лиги Европы в 2015 году. Помимо десятилетнего остранения "Скендербеу" заплатит штраф в миллион евро.

Два года назад "Скендербеу" обыграл киевское "Динамо" в Лиге Европы:

"Скендербеу" завоевывал титул чемпиона Албании семь раз за последние девять сезонов. В прошедшем чемпионате он занял четвертое место. Это худший результат клуба с 2010 года.

"Скендербеу" уличили в договорных матчах в сезоне-2015/16. Тогда клуб стал чемпионом Албании, но после завершения расследования команду лишили титула и отстранили ее от еврокубков в сезоне-2016/17.

Напомним, что "Скендербеу" стал единственным клубом, кто обыграл киевское "Динамо" на групповом этапе Лиги Европы 2017/18. Поединок "Скендербеу" – "Динамо" Албании завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

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Тег УЕФА, дисквалификация, Спортивный арбитражный суд, Скендербеу, чемпионат Албании

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Сегодня|Спорт

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