Суд в Лозанне оставил в силе десятилетнее отстранение албанского клуба от еврокубков

Самый титулованный футбольный клуб Албании последних лет "Скендербеу" наказан за договорные матчи

Албанский клуб "Скендербеу " надолго остался без еврокубков.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение УЕФА об отстранении албанского "Скендербеу" от еврокубков сроком на 10 лет. Данное решение было вынесено 29 марта 2018 года. Слушания по делу состоялись 16 апреля. "Скендербеу" признан виновным в участии в двух договорных матчах в отборе Лиги чемпионов и двух – в групповой стадии Лиги Европы в 2015 году. Помимо десятилетнего остранения "Скендербеу" заплатит штраф в миллион евро.

Два года назад "Скендербеу" обыграл киевское "Динамо" в Лиге Европы:

"Скендербеу" завоевывал титул чемпиона Албании семь раз за последние девять сезонов. В прошедшем чемпионате он занял четвертое место. Это худший результат клуба с 2010 года.

"Скендербеу" уличили в договорных матчах в сезоне-2015/16. Тогда клуб стал чемпионом Албании, но после завершения расследования команду лишили титула и отстранили ее от еврокубков в сезоне-2016/17.

Напомним, что "Скендербеу" стал единственным клубом, кто обыграл киевское "Динамо" на групповом этапе Лиги Европы 2017/18. Поединок "Скендербеу" – "Динамо" Албании завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Суд в Лозанне оставил в силе десятилетнее отстранение албанского клуба от еврокубков". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"