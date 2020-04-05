Суд вынес жесткий приговор известному футболисту за нарушение комендантского часа

Сербский форвард Александар Прийович вынужден будет провести три месяца под домашним арестом

Сербский нападающий саудовского "Аль-Иттихада" Александар Прийович, арестованный за нарушение комендантского часа,введенного в Сербии из-за пандемии коронавируса, приговорен к 3 месяцам домашнего ареста. Об этом сообщает AP News. По данным источника, во время заседания 29-летний форвард по видеосвязи признал вину.

Напомним, накануне Прийович выпивал в компании пяти человек в ресторане гостиницы Белграда после 17:00 по местному времени. Все нарушители были задержаны и доставлены в прокуратуру, после чего их отпустили.

Александар Прийович / Фото: Reuters

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Отметим, что правительство Сербии ввело комендантский час с 17:00 до 5:00 в будние дни и с 13:00 субботы до 5:00 понедельника, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Для нарушителей предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

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Интересно, что форвард сборной Сербии Александар Прийович до своего нынешнего клуба, "Аль-Иттихада", выступал в Швеции, Норвегии, Польше, Турции, Греции и даже успел поиграть за молодежную сборную Швейцарии, на территории которой он родился.

Смотрите, как забивает Александр Прийович

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