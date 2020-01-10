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Судьба Лунина предрешена: украинского кипера ждут в Мадриде

10 января, 16:20

Вратарь "Вальядолида" уже зимой может вернуться в "Реал"

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

"Вальядолид" допускает возвращение в "Реал" украинского вратаря Андрея Лунина. Клуб начал работу по возврату из аренды в "Понферрадине" своего голкипера Хосе Антонио Каро. Ранее мы писали, что "Реал" задействовал юристов, чтобы вернуть Лунина любой ценой.

"Понферрадине" уже получила запрос о досрочном прекращении аренды Каро, которая предусмотрена до конца сезона.

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Instagram

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Ранее сообщалось, что "Реал" связался с "Вальядолидом", чтобы вернуть Лунина, однако нынешний клуб украинца не хотел его отпускать.

В этом сезоне Андрей сыграл лишь один матч за "Вальядолид". Среди претендентов на Лунина называют "Овьедо" и "Альмерию".

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Кстати, Лунин попал в очень неприятный рейтинг по итогам первой половины сезона чемпионата Испании. Украинский кипер вошел в сборную разочарований.

Также мы писали, что Лунин был претендентом на звание лучшего украинского легионера в Европе. Однако эта награда досталась чемпиону Англии в составе "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

Смотрите, как Лунин защищал ворота сборной Украины в матче с Нигерией (2:2)

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чемпионат Испании Реал Мадрид Вальядолид Андрей Лунин

Источник: Marca

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