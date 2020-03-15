Судьба продолжения чемпионата Англии решится 19 марта

Руководство Английской премьер-лиги в четверг 19 марта проведет экстренное собрание с представителями клубов для того, чтобы утвердить план на остаток сезона. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

В АПЛ надеются, что к этому дню будет больше необходимой информации, поскольку на вторник 17 марта назначено совещание УЕФА, где будут обсуждаться вопросы завершения клубного сезона, а также возможность переноса Евро-2020.

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Мы уже писали, что английские клубы могут сами отказаться от продолжения сезона в июне-июле. Боссы английских команд беспокоится о форме футболистов и целостности турнира, которая может быть нарушена из-за отмены туров. Также у 69 игроков чемпионата 30 июня истекают контракты. Клубы боятся, что проведение АПЛ в июне-июле заставит переплачивать футболистам и их агентам. Хотя в контрактах игроков, заключаемых через профсоюз, есть возможность продления истекающих соглашений на 28 дней в экстренном случае, но только при условии согласия сторон.

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