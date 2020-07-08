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Судьба "пяти замен": принято решение по главному футбольному нововведению времен коронавируса

8 июля, 12:38

Олег Люлька Олег Люлька

Правило, которое ввели для доигровки нынешнего сезона, оставят в силе и на будущее

Новоиспеченное правило футбола, позволяющее командам производить по пять замен за матч вместо трех, будет продлено и на весь следующий сезон. Как утверждает The Athletic, в ближайшее время о соответствующем решении объявит Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). Отметим, что ранее ФИФА приняла революционное решение в пользу футболистов-путешественников.

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Впрочем, каждая национальная лига будет самостоятельно определяться, оставлять ли для своих соревнований пункт о пяти заменах. Решение же IFAB связано с тем, что пауза между окончанием нынешнего сезона и началом следующего будет меньше, чем в предыдущие годы, что может сказаться на состоянии здоровья футболистов. Ради уменьшения нагрузок на них и предусмотрена возможность тренерам команд по ходу поединка производить сразу пять перестановок в составе.

Игуаин вместо Роналду. Замена в "Ювентусе". Фото – Reuters

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Напомним, решение о том, что нынешний чемпионат Украины по футболу будет доигран по новым правилам замен, было принято в конце мая. А первым клубом нашей Премьер-лиги, воспользовавшимся нормой о пяти перестановках в одной игре, стал сельский "Колос".

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