Судьбоносное голосование английских клубов: что произойдет 28 мая

Перед возвращением к полноценным занятиям АПЛ внесла изменения в протокол о возобновлении сезона

Сезон в чемпионате Англии таки будет перезапущен в скором времени. По информации BBC, клубы Премьер-лиги единогласно проголосовали за возобновление контактных тренировок. Ранее полноценные занятия футболистов одобрило правительство Великобритании.

Поэтому уже с четверга, 28 мая, все команды английской Премьер-лиги смогут вернуться к привычным тренировкам. А на прошлой неделе были начаты тренировки в небольших группах. Теперь на туманном Альбионе осталось определиться с точной датой возобновления чемпионата. Предварительно сообщалось, что матчи могут состояться уже 12 июня.

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Отметим, перед возвращением к полноценным занятиям АПЛ внесла изменения в протокол о возобновлении сезона. Руководство лиги решило отменить обязательную изоляцию команд за неделю до рестарта сезона. На данный момент в чемпионате Англии сыграно 29 туров, после которых с большим отрывом лидирует "Ливерпуль" – 82 очка. На втором месте идет "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко – 57 баллов.

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