Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,9
29,51
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Судьбоносное голосование английских клубов: что произойдет 28 мая

27 мая, 21:06

Елена Павлова Елена Павлова

Перед возвращением к полноценным занятиям АПЛ внесла изменения в протокол о возобновлении сезона

Сезон в чемпионате Англии таки будет перезапущен в скором времени. По информации BBC, клубы Премьер-лиги единогласно проголосовали за возобновление контактных тренировок. Ранее полноценные занятия футболистов одобрило правительство Великобритании.

Поэтому уже с четверга, 28 мая, все команды английской Премьер-лиги смогут вернуться к привычным тренировкам. А на прошлой неделе были начаты тренировки в небольших группах. Теперь на туманном Альбионе осталось определиться с точной датой возобновления чемпионата. Предварительно сообщалось, что матчи могут состояться уже 12 июня.

Читайте также: Чемпион мира боится тренироваться из-за коронавируса: появилась реакция его партнеров по "Челси"

Реклама

Отметим, перед возвращением к полноценным занятиям АПЛ внесла изменения в протокол о возобновлении сезона. Руководство лиги решило отменить обязательную изоляцию команд за неделю до рестарта сезона. На данный момент в чемпионате Англии сыграно 29 туров, после которых с большим отрывом лидирует "Ливерпуль" – 82 очка. На втором месте идет "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко – 57 баллов.

Смотрите, как перед началом карантина лидер АПЛ "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

голосование чемпионат Англии коронавирус тренировки

Источник: BBC

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Девушка-пружинка": стюардесса, покорившая игрока "Динамо", поразила формами на тренировкеФутбол
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин Левченко
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин ЛевченкоФутбол
В белье и без него: девушка
В белье и без него: девушка "нового Шевченко" показала откровенные фото в постелиФутбол
Второй
Второй "карантинный тур": прогноз, расписание и результаты чемпионата ГерманииФутбол
Что творит! 17-летний вратарь
Что творит! 17-летний вратарь "Динамо" превратился в "Неймара", выдав обалденные фокусы на пляжеФутбол
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантинаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...