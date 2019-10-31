"Судейство – на единицу": появилась реакция игрока "Шахтера", удаленного в матче с "Динамо"

"Динамо" vs "Шахтер" / Фото: Facebook

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Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко раскритиковал работу судей в матче дончан против "Динамо" в Кубке Украины, который завершился победой киевлян со счетом 2:1. Напомним, Степаненко голевым ударом на последних секундах основного времени перевел игру в овертайм, где был удален арбитром встречи Виктором Копиевским из Кропивницкого.

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Смотрите видео гола Степаненко

Видео удаления Степаненко в дополнительное время

"Если брать пятибалльную систему, судейство было на единицу, и то не наскребем. Это левый судья вообще, перепуганный", – заявил после матча "Динамо" – "Шахтер" Тарас Степаненко, которого на своей странице в Instagram цитирует журналист Олег Ящук

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Напомним, ранее был назван лучший игрок кубковой битвы "Динамо" – "Шахтер". Номинацию Man of the match аналитики присудили капитану киевлян Сергею Сидорчуку, открывшему счет потрясающим голом. Также в тройку лучших игроков поединка вошли автор победного мяча киевлян Денис Попов и защитник "Шахтера" Исмаили.

Смотрите, как "Шахтер" играл с другим "Динамо", загребским, в Лиге чемпионов:

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