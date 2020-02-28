"Судьи нарушили правила", – знаменитый тренер румынского "Клужа" пожаловался на вылет от "Севильи"

Сразу несколько матчей Лиги Европы в четверг завершились драматическими развязками. Узнайте все результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. В поединке в Испании "Севилья" разошлась ничьей 0:0 с "Клужем", а до этого соперники сыграли 1:1 в Румынии. Таким образом, дальше прошли испанцы за счет выездного гола.

Однако в концовке повторного матча рефери не засчитал забитый гостями мяч после рекомендации видеосудьи. Это вызвало бурю негодования у тренера "Клужа" Дана Петреску – хорошо известного в прошлом защитника. В частности он пять лет выступал за "Челси". Петреску получил желтую карточку, но на пресс-конференцию пришел с распечаткой правил. И там рассказал:

"У меня есть регламент, по которому мы забили чистый гол. Если мяч попадает в руку рикошетом от головы, тела или ноги соперника, находящегося рядом, то это не нарушение. Заметьте, это регламент УЕФА. Арбитр должен был подойти к экрану и сам посмотреть эпизод. Гол был отменен не по правилам, поэтому "Севилья" прошла дальше несправедливо. Я еще не встречал ничего подобного".

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