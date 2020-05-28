Судить "Шахтер" – "Динамо" будет женщина, с которой обнимался Хацкевич

Украинская ассоциация футбола огласила арбитров на первый "карантинный" тур Премьер-лиги после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Матч "Шахтер" – "Динамо", который состоится в воскресенье в пустом НСК "Олимпийский", обслужит харьковчанка Екатерина Монзуль. Ранее президент киевского клуба заявил, что поединок "Шахтер" – "Динамо" будет как товарищеская встреча.

Ассистентками 38-летней харьковчанки Екатерины Монзуль на этой игре будут киевлянка Александра Ардашева и сумчанка Марина Стрелецкая, арбитром VAR – Виталий Романов из Днепра.

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Напомним, что перед пандемией "Динамо" угодило в сексистcкий скандал, связанный с Екатериной Монзуль: комментатор клубного YouTube-канала киевлян "наехал" на арбитра-женщину. Игорь Линник выразил сомнения, что "мужскому полу нужна помощь слабого в футболе".

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Кроме того, с "Динамо" и Монзуль связана еще одна история. В 2017 году во время матча киевлян с "Олимпиком" после фола футболиста столичной команды ее тогдашний тренер Александр Хацкевич накричал на Екатерину Монзуль, стоявшую у бровки. "Да он не коснулся его!" – возмутился было наставник, после чего обнял Монзуль, исполнявшую на той игре обязанности резервного арбитра.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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