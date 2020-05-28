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Судить "Шахтер" – "Динамо" будет женщина, с которой обнимался Хацкевич

28 мая, 15:19

Олег Люлька Олег Люлька

Арбитром поединка украинских грандов, который состоится в воскресенье, назначена харьковчанка Екатерина Монзуль

Украинская ассоциация футбола огласила арбитров на первый "карантинный" тур Премьер-лиги после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Матч "Шахтер" – "Динамо", который состоится в воскресенье в пустом НСК "Олимпийский", обслужит харьковчанка Екатерина Монзуль. Ранее президент киевского клуба заявил, что поединок "Шахтер" – "Динамо" будет как товарищеская встреча.

Ассистентками 38-летней харьковчанки Екатерины Монзуль на этой игре будут киевлянка Александра Ардашева и сумчанка Марина Стрелецкая, арбитром VAR – Виталий Романов из Днепра.

Екатерина Монзуль

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Екатерина Монзуль / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Напомним, что перед пандемией "Динамо" угодило в сексистcкий скандал, связанный с Екатериной Монзуль: комментатор клубного YouTube-канала киевлян "наехал" на арбитра-женщину. Игорь Линник выразил сомнения, что "мужскому полу нужна помощь слабого в футболе".

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Кроме того, с "Динамо" и Монзуль связана еще одна история. В 2017 году во время матча киевлян с "Олимпиком" после фола футболиста столичной команды ее тогдашний тренер Александр Хацкевич накричал на Екатерину Монзуль, стоявшую у бровки. "Да он не коснулся его!" – возмутился было наставник, после чего обнял Монзуль, исполнявшую на той игре обязанности резервного арбитра.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
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Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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судья чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Екатерина Монзуль

Источник: Сегодня|Спорт

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